Você se lembra dos principais memes de A Fazenda? Faça o teste!

A nova temporada do reality rural estreia no dia 15 de setembro e promete muita diversão para a família brasileira na tela da RECORD

Quizzes|Do R7

Divirta-se com o quiz especial para os fãs do programa Arte/R7

A Fazenda é precursora dos memes na internet! É impossível navegar pelas redes sociais sem se deparar com figurinhas, bordões e momentos divertidos do reality rural. A nova temporada estreia no dia 15 de setembro, e para já aquecer os motores, que tal um teste especial?

Preparamos um quiz sobre os principais memes do programa. Será que você lembra bem de todos? A coletânea é extensa e o desafio está dado...

Este quiz ainda não está disponível.

Fique ligado! A Fazenda 17 está chegando. Acompanhe todas as novidades no site oficial. Reveja as temporadas anteriores no RecordPlus!

Não tem para ninguém, esses foram os maiorais de suas respectivas edições de A Fazenda! Guardados no coração do público, os grandes campeões do reality rural marcaram a história do programa e movem multidões de fãs até hoje. Relembre os vencedores de cada temporada!

