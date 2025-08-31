Você se lembra dos principais memes de A Fazenda? Faça o teste! A nova temporada do reality rural estreia no dia 15 de setembro e promete muita diversão para a família brasileira na tela da RECORD Quizzes|Do R7 31/08/2025 - 02h00 (Atualizado em 31/08/2025 - 02h00 ) twitter

Divirta-se com o quiz especial para os fãs do programa Arte/R7

A Fazenda é precursora dos memes na internet! É impossível navegar pelas redes sociais sem se deparar com figurinhas, bordões e momentos divertidos do reality rural. A nova temporada estreia no dia 15 de setembro, e para já aquecer os motores, que tal um teste especial?

Preparamos um quiz sobre os principais memes do programa. Será que você lembra bem de todos? A coletânea é extensa e o desafio está dado...

Faça o teste!

Este quiz ainda não está disponível.

Fique ligado! A Fazenda 17 está chegando. Acompanhe todas as novidades no site oficial. Reveja as temporadas anteriores no RecordPlus!

Não tem para ninguém, esses foram os maiorais de suas respectivas edições de A Fazenda! Guardados no coração do público, os grandes campeões do reality rural marcaram a história do programa e movem multidões de fãs até hoje. Relembre os vencedores de cada temporada!