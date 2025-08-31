Você se lembra dos principais memes de A Fazenda? Faça o teste!
A nova temporada do reality rural estreia no dia 15 de setembro e promete muita diversão para a família brasileira na tela da RECORD
A Fazenda é precursora dos memes na internet! É impossível navegar pelas redes sociais sem se deparar com figurinhas, bordões e momentos divertidos do reality rural. A nova temporada estreia no dia 15 de setembro, e para já aquecer os motores, que tal um teste especial?
Preparamos um quiz sobre os principais memes do programa. Será que você lembra bem de todos? A coletânea é extensa e o desafio está dado...
Veja mais:
Faça o teste!
Fique ligado! A Fazenda 17 está chegando. Acompanhe todas as novidades no site oficial. Reveja as temporadas anteriores no RecordPlus!
Quem ganhou A Fazenda? Relembre os vencedores de todas as temporadas do reality rural
1 / 18