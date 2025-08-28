Rodrigo Carelli faz revelações bombásticas sobre A Fazenda 17: ‘Nomes muito impressionantes’ O diretor do núcleo de realities da RECORD participou do Link Podcast Esquenta|Do R7 28/08/2025 - 15h49 (Atualizado em 28/08/2025 - 15h49 ) twitter

Rodrigo Carelli desmentiu boatos sobre a nova edição e contou detalhes inusitados Reprodução/YouTube

A Fazenda 17 já está batendo na porta: o reality rural estreia no dia 15 de setembro! Para o esquenta da nova temporada, o Link Podcast recebeu o diretor do núcleo de realities da RECORD, Rodrigo Carelli, para saber todas as novidades do programa. E ele hablou, se liga!

Para a sabatina do diretor, os apresentadores Cairo Jardim, Mônica Fonseca e Luigi Civalli receberam a jornalista Keila Gimenez e a editora de entretenimento do R7, Thais Santana.

Cairo começou pedindo as novidades da edição, e Carelli contou: “A gente não vai ter o Paiol, porque vai ter uma novidade bombástica na primeira semana que vai substituir a questão do Paiol. Eu não posso dizer o que é porque os participantes não podem saber que isso vai acontecer, vai ser surpresa para eles. Mas o público vai saber logo de cara! Logo no primeiro dia vão saber”, revelou.

Luigi quis saber das listas de cotados, o quanto acertaram, e se rolou alguma desistência de última hora: “Não houve desistência, houve algumas quase assinaturas de contrato, que deram para trás, mas isso tem um tempo. Estamos com tudo 100% fechado, quase todo mundo que está foi citado em algum momento, o problema é que mais de 80 foram citados. Dois ou três não foram citados em lugar nenhum. Têm nomes muito impressionantes, o fator uau, que as pessoas não acreditam… Essa pessoa aceitou. A gente teve esse fator muito fortemente com a Rachel Sheherazade, e acho que vai ter essa reação de novo”

‌



O diretor afirmou que vai revelar os nomes apenas na estreia do programa, no dia 15: “A gente vai fazer a apresentação raiz, eles chegando na Fazenda. Vai estrear numa segunda. Vai ter uma entrada triunfal, e o que eu posso dizer? Essa entrada triunfal faz homenagem a uma coisa que aconteceu em várias Fazendas, a uma característica que marcou algumas Fazendas."

Mônica colocou fogo no bate-papo, perguntando qual peão foi a maior decepção de Carelli, ele soltou: “Acho que a Tati Quebra Barraco.” Já sobre desistências, o diretor disse: “A Gretchen! Apesar que a desistência dela foi o que começou a onda de memes, essa Gretchen que ela é hoje tem muito a ver com os memes criados no primeiro Power Couple e na Fazenda”, explicou.

‌



Ele também confessou que não esperava mais uma desistência da Rainha do Bumbum: “Juro que não, ela prometeu que não (iria desistir).”

Os jornalistas conseguiram tirar alguns spoilers do convidado, entre eles, que não haverá peões brigados diretamente, participantes do Game dos 100, nem pessoas que estejam com problemas na justiça. Já sobre a possibilidade de uma estrela internacional, Carelli manteve silêncio, animando a galera! Ele também citou que sempre contratam um homem e uma mulher para ficarem de ‘reserva’, caso alguém desista de última hora.

‌



O diretor também explicou como é decidida a expulsão de um participante, e citou como exemplo a reação de Rachel Sheherazade, que sentiu o choque, mas entendeu a decisão dos diretores: “Ela é uma pessoa muito correta”, afirmou. Por outro lado, ele também lembrou de exemplos complexos, como quando um peão pegou um machado na Fazenda de Verão, e apesar de não chegar a agredir ninguém, foi retirado do programa.

Eles discutiram sobre outros momentos polêmicos, como a jaqueta rasgada de Rico Melquiades, ou quando Zé Love apontou um chinelo para Sacha Bali.

Cairo leu um super chat que perguntava o que o diretor fará para acabar superar o reality da emissora rival, ele brincou: “Acabar com a concorrência a gente sempre quer, a gente trabalha para isso (risos). Logo na primeira semana uma super novidade, um pacto entre programa e publico!”

Carelli contou diversas histórias sobre A Casa dos Artistas, projetos da carreira, e revelou que seu perfil no Twitter/X foi hackeado: “Agora é alguma coisa de mangá”, disse, fazendo piada da situação.

Rolaram também revelações divertidas! Carelli contou que Narcisa Tamborindeguy estava confirmada para a primeira edição, e ele chegou a viajar ao Rio de Janeiro para conversar pessoalmente, mas quando ela percebeu de fato o que se tratava, desistiu: “Conversando com ela, ela perguntou, quantos cabeleireiros vão ter? [...] Ela me mostrou a janela, de onde ela fala com o megafone”, contou.

Já sobre a possibilidade de uma edição só com all stars, que marcaram as temporadas, ele falou: “É uma coisa que está na nossa cabeça, não é impossível!” Ele ainda disse que adoraria ver o Neymar Jr. e a Luana Piovani no reality, inclusive, já tentou convocar a atriz uma vez, mas recebeu resposta categórica.

Keila quis saber se vai rolar alguma pista na Coletiva de Imprensa, e Carelli deixou no ar. Será que vem aí?

Reveja a entrevista:

Fique ligado! A Fazenda 17 estreia no dia 15 de setembro, às 22h30. Acompanhe todas as novidades no site oficial. Reveja as temporadas anteriores no RecordPlus!

