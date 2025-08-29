Agora é com você! Poste um vídeo com a hashtag #AFazendaVemAí contando seu momento favorito do reality rural A nova temporada do programa estreia no dia 15 de setembro Esquenta|Do R7 29/08/2025 - 02h00 (Atualizado em 29/08/2025 - 02h00 ) twitter

Rodrigo Carelli movimentou as redes com o desafio de A Fazenda Reprodução/Instagram

O desafio criado pelo diretor do núcleo de realities da RECORD, Rodrigo Carelli, movimentou as redes sociais de ex-peões, apresentadores e famosos. Agora, é com o público! Poste um vídeo com a hashtag #AFazendaVemAí e conte para a gente qual é o seu momento favorito de todas as edições de A Fazenda.

Muitos fãs já começaram a comentar sobre os momentos mais icônicos da história do reality: “A volta da babi foi muito boa! Atenção, atenção”, disse uma seguidora. Outra lembrou: “Quando o Sacha Bali recebe 32 votos e retorna da Roça!”

E para você, qual foi o momento mais marcante do reality? Grave um vídeo dando sua opinião e marque a hashtag #AFazendaVemAí!

Confira:

Fique ligado! A Fazenda 17 está chegando. Acompanhe todas as novidades no site oficial. Reveja as temporadas anteriores no RecordPlus!

‌



Quem ganhou A Fazenda? Relembre os vencedores de todas as temporadas do reality rural

Não tem para ninguém, esses foram os maiorais de suas respectivas edições de A Fazenda! Guardados no coração do público, os grandes campeões do reality rural marcaram a história do programa e movem multidões de fãs até hoje. Relembre os vencedores de cada temporada!