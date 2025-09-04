Ana Hickmann, Paloma Tocci e Rafa Brites se divertem com trends de A Fazenda As apresentadoras fizeram seus avatares rurais e também apontaram momento icônico do reality Esquenta|Do R7 04/09/2025 - 02h00 (Atualizado em 04/09/2025 - 02h00 ) twitter

Ana Hickmann, Paloma Tocci e Rafa Brites entraram na brincadeira Reprodução/Instagram

Os desafios do esquenta de A Fazenda 17 seguem a todo vapor! Dessa vez, as apresentadoras Ana Hickmann, Paloma Tocci e Rafa Brites entraram em duas brincadeiras: foram transformadas em avatares rurais e também revelaram seus momentos favoritos da história do reality. Se liga!

Confira o passo a passo para criar seu avatar aqui.

Ana foi convocada para o desafio por Ticiane Pinheiro, e soltou o verbo: “Quem lembra do Dinei fazendo xixi? Ficou conhecido como Dinei mijão. Mas tem uma mocinha, que principalmente por causa dessa história do banheiro no lugar errado, também marcou um momento engraçado, e teve o lapso de memória dela... Lidi Lisboa!”

A apresentadora lembrou da cena divertida da atriz fazendo xixi ao lado da cama após beber todas na festa. Ana aproveitou para convidar a própria Lidi, além de Rico Melquiades e Juninho Casares para o desafio.

Veja:

A Paloma Tocci foi chamada por Felipe Andreoli para a trend, e lembrou de um momento de treta: “Vou relembrar um momento de A Fazenda 16, quando o Zé Love puxou o chinelo para sentar no Sacha!” A apresentadora deu continuidade ao desafio convocando os amigos do esporte, Zé Luiz e Dodô.

Se liga:

Rafa Brites também entrou no clima do reality rural quando o maridão convocou para o desafio! A apresentadora lembrou: “É lógico que eu tenho que escolher um momento com ela, né? Para! Márcia Fu, a nossa queen, e fazendo um link com o nosso Power Couple, vou escolher o momento que a Márcia pergunta para o Radamés se ele era um homem ou um rato!”

A apresentadora convocou Marco Luque, Marisa Orth e Tom Cavalcante para essa corrente rural.

Assista:

Fique ligado! A Fazenda 17 estreia no dia 15 de setembro, às 22h30. Acompanhe todas as novidades no site oficial. Reveja as temporadas anteriores no RecordPlus!

