Você dentro de A Fazenda! Teste a brincadeira do reality e divirta-se com seu avatar rural
Basta copiar as instruções em algum aplicativo de inteligência artificial e aguardar o resultado
Já se imaginou dentro de A Fazenda 17? Experimente a nova brincadeira do reality rural e divirta-se com seu próprio avatar rural! As redes sociais do programa explicaram o passo a passo para produzir uma foto sua no tema no reality usando inteligência artificial. Se liga!
Copie essas instruções e cole em um aplicativo de inteligência artificial junto com uma foto sua: “Transforme minha foto em um desenho 3D realista e colorido como se eu fosse uma participante do reality show A Fazenda, da RECORD. Quero estar usando um chapéu estiloso de fazendeira em um local a céu aberto com um gramado e cerca ao fundo. A imagem deve manter todos os meus traços e expressões, para parecer o mais fiel possível a mim, como se fosse uma versão animada realista minha".
Se você não conhece nenhum site de IA, pode testar no Gemini ou ChatGPT, que são gratuitos.
Não se esqueça de compartilhar o resultado nas redes sociais!
Fique ligado! A Fazenda 17 estreia no dia 15 de setembro, às 22h30. Acompanhe todas as novidades no site oficial. Reveja as temporadas anteriores no RecordPlus!
