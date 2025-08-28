Você dentro de A Fazenda! Teste a brincadeira do reality e divirta-se com seu avatar rural Basta copiar as instruções em algum aplicativo de inteligência artificial e aguardar o resultado Esquenta|Do R7 28/08/2025 - 17h46 (Atualizado em 28/08/2025 - 17h46 ) twitter

Tici Pinheiro, Adriane Galisteu e Passaia ficaram muito fofos, não acha? Reprodução/Instagram

Já se imaginou dentro de A Fazenda 17? Experimente a nova brincadeira do reality rural e divirta-se com seu próprio avatar rural! As redes sociais do programa explicaram o passo a passo para produzir uma foto sua no tema no reality usando inteligência artificial. Se liga!

Copie essas instruções e cole em um aplicativo de inteligência artificial junto com uma foto sua: “Transforme minha foto em um desenho 3D realista e colorido como se eu fosse uma participante do reality show A Fazenda, da RECORD. Quero estar usando um chapéu estiloso de fazendeira em um local a céu aberto com um gramado e cerca ao fundo. A imagem deve manter todos os meus traços e expressões, para parecer o mais fiel possível a mim, como se fosse uma versão animada realista minha".

Se você não conhece nenhum site de IA, pode testar no Gemini ou ChatGPT, que são gratuitos.

Não se esqueça de compartilhar o resultado nas redes sociais!

Se liga:

Fique ligado! A Fazenda 17 estreia no dia 15 de setembro, às 22h30. Acompanhe todas as novidades no site oficial. Reveja as temporadas anteriores no RecordPlus!

