Novidade! Aquecendo o Feno de A Fazenda 17 estreia nesta quinta (4) Lucas Selfie abre as portas do podcast para a apresentadora do reality rural Adriane Galisteu Esquenta|Do R7 04/09/2025 - 02h00 (Atualizado em 04/09/2025 - 02h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O podcast estreia com Adriane Galisteu e Lucas Selfie Reprodução/Instagram

Pode confessar, você estava com saudades do Aquecendo o Feno, não é? O podcast de A Fazenda 17 estreia nesta quinta (4) com Lucas Selfie no comando e a convidada mais que especial, Adriane Galisteu. Eles vão falar sobre a ansiedade pela nova temporada, relembrar boas histórias e quem sabe soltar até algum spoiler!

O podcast vai ao ar todas as quintas, a partir das 18 horas. Fique de olho nas redes sociais do programa para não perder nenhuma novidade e saber os próximos convidados!

Para deixar o público ainda mais animado, Galisteu publicou um post divertido com Selfie ao som de um modão do Zé Felipe.

Se liga:

Fique ligado! A Fazenda 17 estreia no dia 15 de setembro, às 22h30. Acompanhe todas as novidades no site oficial. Reveja as temporadas anteriores no RecordPlus!

‌



Verdadeiro prêmio! Relembre os casais formados em A Fazenda

Publicidade 1 / 9 google-news

facebook

twitter

whatsapp

share Se um dia alguém achou que não dava para encontrar um grande amor em A Fazenda, esses oito casais provam o contrário! Do reality para a vida, os ex-peões levaram o romance para fora do programa e estão construindo o 'felizes para sempre' juntinhos. Relembre todos!