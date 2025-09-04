Novidade! Aquecendo o Feno de A Fazenda 17 estreia nesta quinta (4)
Lucas Selfie abre as portas do podcast para a apresentadora do reality rural Adriane Galisteu
Pode confessar, você estava com saudades do Aquecendo o Feno, não é? O podcast de A Fazenda 17 estreia nesta quinta (4) com Lucas Selfie no comando e a convidada mais que especial, Adriane Galisteu. Eles vão falar sobre a ansiedade pela nova temporada, relembrar boas histórias e quem sabe soltar até algum spoiler!
O podcast vai ao ar todas as quintas, a partir das 18 horas. Fique de olho nas redes sociais do programa para não perder nenhuma novidade e saber os próximos convidados!
Veja mais:
Para deixar o público ainda mais animado, Galisteu publicou um post divertido com Selfie ao som de um modão do Zé Felipe.
Se liga:
Fique ligado! A Fazenda 17 estreia no dia 15 de setembro, às 22h30. Acompanhe todas as novidades no site oficial. Reveja as temporadas anteriores no RecordPlus!
