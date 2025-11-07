Melhores Momentos: Confira as maiores tretas e polêmicas de Yoná em A Fazenda 17

A eliminada dessa quinta (7) foi a Yoná Sousa, com 31,55% dos votos. A ex-peoa serviu muito entretenimento durante sua passagem em A Fazenda 17. Logo na primeira semana, protagonizou uma treta com o peão Wallas, em que chegou a levantar a blusa como protesto contra a atitude do rival. A advogada também foi quem iniciou o "festival" de punições, quebrando regras intencionalmente para punir os outros participantes da Sede. Além de tudo isso, ela ainda foi vencedora da segunda Prova de Fogo da edição! Os momentos mais intensos de Yoná em Itapecerica foram as tretas. Em uma das confusões, a peoa chegou a jogar comida no chão, causando um alvoroço na Sede. E mais: após ser punida e não poder ir para a festa, enquanto os peões dançavam e se divertiam, ela jogou água nas roupas de cama dos participantes. Mas não saiu impune disso! Todos se juntaram e deram um banho na peoa. Antes de sua eliminação, a advogada voltou da Roça duas vezes, mas, nessa última, acabou sendo eliminada do reality por decisão do público.