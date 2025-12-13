Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Melhores Momentos: Veja os destaques da participação de Toninho Tornado em A Fazenda 17

A participação do humorista foi marcada por muitos momentos engraçados e tretas

A Fazenda 17|Do R7

  • Google News

Vai com calma, Calabreso! O eliminado desta quinta-feira (11) em A Fazenda 17 foi Toninho Tornado. A participação do humorista foi marcada por muitos momentos engraçados e tretas. Logo nas primeiras semanas do reality, o ator foi o único peão que acertou ambos os Infiltrados, levando um prêmio de mais de R$ 17 mil. 

Toninho também protagonizou algumas tretas escandalosas. Uma delas foi com Yoná, na qual a peoa exigiu que o colega pegasse água no poço para uso na Baia várias vezes, deixando-o irritado. Já em uma Formação de Roça, o Calabreso deixou seu voto em Nizam, causando um alvoroço.

Já se aproximando do top 10, Toninho venceu a prova e conquistou o chapéu do Fazendeiro, se livrando da Roça. E por falar em Roça, o humorista conseguiu ser salvo da eliminação em duas oportunidades.

Toninho ainda venceu a dinâmica Tocobol e garantiu mais R$ 10 mil para o bolso! No entanto, ele foi parar na Roça pela indicação do Fazendeiro Dudu e, por fim, eliminado com 26,92% dos votos, em uma disputa acirrada contra Duda e Mesquita. Relembre a trajetória de Toninho Tornado em A Fazenda 17!


O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!

  • toninho-tornado

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.