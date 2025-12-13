Melhores Momentos: Veja os destaques da participação de Toninho Tornado em A Fazenda 17

Vai com calma, Calabreso! O eliminado desta quinta-feira (11) em A Fazenda 17 foi Toninho Tornado. A participação do humorista foi marcada por muitos momentos engraçados e tretas. Logo nas primeiras semanas do reality, o ator foi o único peão que acertou ambos os Infiltrados, levando um prêmio de mais de R$ 17 mil.





Toninho também protagonizou algumas tretas escandalosas. Uma delas foi com Yoná, na qual a peoa exigiu que o colega pegasse água no poço para uso na Baia várias vezes, deixando-o irritado. Já em uma Formação de Roça, o Calabreso deixou seu voto em Nizam, causando um alvoroço.





Já se aproximando do top 10, Toninho venceu a prova e conquistou o chapéu do Fazendeiro, se livrando da Roça. E por falar em Roça, o humorista conseguiu ser salvo da eliminação em duas oportunidades.





Toninho ainda venceu a dinâmica Tocobol e garantiu mais R$ 10 mil para o bolso! No entanto, ele foi parar na Roça pela indicação do Fazendeiro Dudu e, por fim, eliminado com 26,92% dos votos, em uma disputa acirrada contra Duda e Mesquita. Relembre a trajetória de Toninho Tornado em A Fazenda 17!

aqui!