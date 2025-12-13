Melhores Momentos: Veja os destaques da participação de Toninho Tornado em A Fazenda 17
A participação do humorista foi marcada por muitos momentos engraçados e tretas
Últimas
Mesquita tira satisfação com Duda após assistir 'beijão' entre ela e Matheus | A Fazenda 17
A atriz viveu affair com ex-peão antes de engatar romance com o lutador no reality
Peões do top 7 curtem jantar de gala | A Fazenda 17
Confira um flash do evento desta sexta-feira (12) ao vivo
Kathy reclama de comportamento de Fabiano na reta final | A Fazenda 17
Segundo a dançarina, o empresário se indispõe com os participantes do jogo
Dudu reclama que Duda 'está se achando Fazendeira' | A Fazenda 17
Com o fim da Baia, todos os participantes fizeram o trato dos animais
Saory 'aposenta' a coroa caipira desta temporada | A Fazenda 17
A dentista foi a última Fazendeira desta edição do reality rural
'Pela segunda vez, minha indicação de Fazendeiro saiu', comemora Dudu | A Fazenda 17
O apresentador indicou Toninho para a Roça, e o humorista foi eliminado do reality rural
Saory e Kathy discutem por causa da expulsão de Carol | A Fazenda 17
A dançarina perdeu a paciência com a dentista e Dudu
Peões começam preparativos para o jantar de gala | A Fazenda 17
O top 7 do reality rural vai curtir o evento na noite desta sexta-feira (12)
Live do Eliminado: Assista à íntegra do Selfie Service com Toninho Tornado | A Fazenda 17
O humorista foi eliminado do jogo na quinta-feira (11), após Roça com Duda Wendling e Luiz Mesquita
Melhores Momentos: Expulsa! Confira as maiores polêmicas de Carol em A Fazenda 17
Sua trajetória no reality foi marcada por tretas icônicas no cercado rural; veja
Veja um flash ao vivo do jantar de gala nesta sexta (12) | A Fazenda 17
É hoje, a partir das 22h30, na tela da RECORD
Kathy afirma que não pretende demonstrar que expulsão de Carol a abalou | A Fazenda 17
Segundo dançarina, Dudu e Saory não entrarão na mente com situação envolvendo melhor amiga
Toninho Tornado chama Dudu Camargo de 'traidor' | Live do Eliminado
Além do jornalista, o ator também julgou Duda Wendling, Fabiano Moraes e Saory Cardoso
Toninho Tornado critica estratégia de Duda Wendling em A Fazenda 17 | Live do Eliminado
Ator também explicou suas motivações para votar na atriz