Peões choram e tentam entender desistência de Gabriel | A Fazenda 18

A desistência de Gabriel pegou os peões de surpresa. Logo após o comunicado oficial, os participantes choraram e tentaram entender o que teria motivado a saída do ator. Ana acredita que a derrota na Prova do Fazendeiro pode ter influenciado a decisão. “Ele falou para mim: ‘Se eu não voltar Fazendeiro, não compensa’”, relembrou. Durante a conversa, os peões também elogiaram a personalidade do ator. Fran, por sua vez, avaliou que a desistência de Jônatas pode ter desestabilizado Gabriel. Ela também contou que percebeu o colega mais distante na manhã desta sexta-feira (23).



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