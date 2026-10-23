Peões choram e tentam entender desistência de Gabriel | A Fazenda 18
Participantes acreditam que a saída de Jônatas desestabilizou o ator
A desistência de Gabriel pegou os peões de surpresa. Logo após o comunicado oficial, os participantes choraram e tentaram entender o que teria motivado a saída do ator. Ana acredita que a derrota na Prova do Fazendeiro pode ter influenciado a decisão. “Ele falou para mim: ‘Se eu não voltar Fazendeiro, não compensa’”, relembrou. Durante a conversa, os peões também elogiaram a personalidade do ator. Fran, por sua vez, avaliou que a desistência de Jônatas pode ter desestabilizado Gabriel. Ela também contou que percebeu o colega mais distante na manhã desta sexta-feira (23).
Quer acompanhar tudo o que está rolando dentro de A Fazenda? Assine o RecordPlus.com e tenha acesso à transmissão 24 horas do reality com sete sinais exclusivos.
Últimas
Peões recebem roupas para balada rural desta sexta-feira (23) | A Fazenda 18
Noite ainda terá shows de Luan Pereira e Kaique & Felipe
Gabriel desiste de A Fazenda 18 após voltar da Roça e surpreende peões
Fazendeiro Thaíde leu o comunicado oficial sobre a saída do ator
Tina especula por que Bissoli nunca foi para a Roça: ‘Está escondido no jogo’ | A Fazenda 18
Jornalista concluiu que o peão é uma boa opção de voto
Mônica e Renata conversam sobre relações com Bissoli e Erthal | A Fazenda 18
A jornalista se sentiu desconfortável com atitudes da atriz em uma reaproximação com o médico
Rikardo sugere sobrar no Resta Um para fazer a Prova do Fazendeiro | A Fazenda 18
Modelo propôs estratégia para Thaíde, mas o rapper pediu cautela
Peões se desentendem em divisão das latas de doce de leite | A Fazenda 18
Jogadores querem dividir de forma justa para todos terem direito de comer doce
Serginho se nega a limpar chão da academia e irrita peões | A Fazenda 18
O ator foi cobrado pelos adversários a cuidar do ambiente após usar os aparelhos durante treino nesta sexta-feira (23)
Murilo prevê quais serão os novos casais em A Fazenda 18
Influenciador disse que Renata e Erthal e Mônica e Bissoli têm química
Bissoli prepara café da manhã de Mônica e presenteia peoa com flores | A Fazenda 18
Jogadores brincaram com a situação e chamaram o médico de ‘último romântico’
Indignado, Erthal reclama de Darlin após briga por leite condensado | A Fazenda 18
A peoa acabou irritando o ator após ter planejado usar uma maior quantidade do item para o aniversário dela
Abalado? Murilo deixa recado após saída de Cath: ‘Agora o negócio vai ficar louco’ | A Fazenda 18
Peão decidiu que terá um dia de ‘luto’ após eliminação da aliada
Peões ficam 24 horas sem gás após punição causada por Mônica | A Fazenda 18
A peoa atrasou para cumprir o câmera-trato nesta sexta-feira (23) e gerou advertência coletiva
Mônica atrasa no câmera-trato e sirene toca na Sede | A Fazenda 18
A peoa tentou se apressar para cumprir a tarefa, mas o sinal não perdôou o descuido da participante nesta sexta-feira (23)
Após desistência de Jônatas, Eduarda assume o trato da vaca Jasmine | A Fazenda 18
A peoa acordou cedo e acompanhou Alfredo, responsável pelos cuidados com o touro, na manhã desta sexta-feira (23)