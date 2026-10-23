Gabriel desiste de A Fazenda 18 após voltar da Roça e surpreende peões
Fazendeiro Thaíde leu o comunicado oficial sobre a saída do ator
Gabriel desistiu de A Fazenda 18 na noite desta sexta-feira (23). O Fazendeiro Thaíde leu o comunicado oficial sobre a saída do ator, surpreendendo os demais peões. Gabriel havia votado na Roça da última quinta-feira (22). Após o anúncio, os participantes aplaudiram Gabriel e disseram que gostavam muito dele.
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