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A Fazenda 18

Gabriel desiste de A Fazenda 18 após voltar da Roça e surpreende peões

Fazendeiro Thaíde leu o comunicado oficial sobre a saída do ator

A Fazenda 18|Do R7

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Gabriel desistiu de A Fazenda 18 na noite desta sexta-feira (23). O Fazendeiro Thaíde leu o comunicado oficial sobre a saída do ator, surpreendendo os demais peões. Gabriel havia votado na Roça da última quinta-feira (22). Após o anúncio, os participantes aplaudiram Gabriel e disseram que gostavam muito dele.

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