Gabriel desiste de A Fazenda 18 após voltar da Roça e surpreende peões

Gabriel desistiu de A Fazenda 18 na noite desta sexta-feira (23). O Fazendeiro Thaíde leu o comunicado oficial sobre a saída do ator, surpreendendo os demais peões. Gabriel havia votado na Roça da última quinta-feira (22). Após o anúncio, os participantes aplaudiram Gabriel e disseram que gostavam muito dele.



Quer acompanhar tudo o que está rolando dentro de A Fazenda ? Assine o RecordPlus.com e tenha acesso à transmissão 24 horas do reality com sete sinais exclusivos.