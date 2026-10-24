Peões recebem roupas para balada rural desta sexta-feira (23) | A Fazenda 18

Os peões receberam os looks para a festa desta sexta-feira (23), que terá o tema Campestre e shows de Luan Pereira e da dupla Kaique & Felipe. Mesmo abalados com a desistência de Gabriel, os participantes foram ao Camarim conferir as roupas e se preparar para a noite.



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