Fran Almeida homenageia Enrico no primeiro aniversário longe do filho: ‘Te amo!’ A mandachuva da semana em A Fazenda 18 fez bolinhos e cantou parabéns com os peões

Fran comemorou o aniversário do filho no reality Reprodução/RecordPlus

Enrico, filho de Fran Almeida e Diego Grossi, completou seis aninhos nesta quinta (17). Como a mãe está confinada em A Fazenda 18, deu um jeitinho de homenagear o pequeno e enviar todo seu amor a ele. Se liga!

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Assim que venceu a primeira Prova do Fazendeiro, Fran dedicou a vitória ao filho. No dia seguinte, data oficial do aniversário de Enrico, a mandachuva preparou três bolinhos e cantou parabéns para o filho junto com os peões.

Ela ficou emocionada e disse: “Te amo, filho!” A peãozada entrou no clima de festa, com Serginho Hondjakoff desejando que o pequeno arrase nos joguinhos e Tina Calamba conseguindo até um presente para Enrico: “Uma horinha de tablet, Enrico!”

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Confira:

A Fazendeira Fran comemora o aniversário de seu filho. Já bateu saudades?



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