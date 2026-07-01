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Nathalia Valente mostra perrengue ao provar look de látex para a Copa do Mundo

Ex-peoa de A Fazenda compartilhou técnica para colocar a roupa que ganhou status de queridinha no Mundial

A Fazenda|Do R7

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Nathalia Valente mostrou perrengues ao usar o look queridinho das famosas na Copa do Mundo Reprodução/RECORD

Febre entre muitas famosas, o look de látex é uma tendência marcada por uma modelagem “a vácuo” e que tem dividido opiniões. A ex-peoa de A Fazenda, Nathalia Valente, acompanhou o jogo entre Brasil e Japão pela Copa do Mundo com um conjuntinho confeccionado com material.

A influenciadora mostrou que por trás do visual bonito das fotos, há muito perrengue na hora de experimentar! Ela gravou um vídeo para mostrar o passo a passo na hora de vestir a camisa. Primeiro, ela praticamente tomou um banho de talco, depois, precisou de ajuda para fechar o zíper e, por fim, usou e abusou do hidratante, inclusive por cima da roupa.


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Apesar do perrengue e alguns espirros, o resultado ficou lindo e ela até brincou na sessão de fotos: “Polly Pocket pronta para ver o Brasil vencer”.

A escolha agradou em cheio os seguidores: “Amei”, disse uma. Enquanto outra aproveitou: “Amiga, me empresta essa blusa?”.


Teria coragem de usar?

Assista ao vídeo:


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