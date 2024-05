Ânimos exaltados: Any briga com Fellipe por ‘fofoca’ de Guipa A formação para a Zona de Risco de A Grande Conquista continua rendendo assunto na Mansão

O caldo entornou na tarde desta quarta (22)! (Reprodução/PlayPlus)

Analisando o resultado da votação de terça (22), dá para perceber que Guipa poderia ter escapado do empate com Anahí Rodrighero, caso tivesse votado na colega. Apesar disso, o jornalista se deu bem no desempate, que ficou sob responsabilidade de Hadad, e não caiu na berlinda. Mas mesmo se livrando de um problema, Guipa entrou em outro: uma fala dele gerou atritos na tarde desta quarta (22) em A Grande Conquista.

Durante a formação da Zona de Risco, Fellipe Villas falou duas vezes para Guipa que o competidor precisava de mais visão de jogo, pois se olhasse para o cenário dos votos, teria “tirado o seu da reta”. Any estava do lado e ouviu.

O fato é que Guipa levou o comentário para Edlaine Barboza e Kaio Perroni, o que desagradou Fellipe e fez o assunto voltar à tona: “Quando eu falar alguma coisa para você, absorve. Eu falei do lado dela, mas não falei para o Kaio e Edlaine”, pontuou. O jornalista alegou que precisava desabafar, e só por isso contou aos colegas.

Nesse momento, Any se irritou: “Lá você falou sério e eu ri, mas depois você falou de novo”, disse, dando a entender que o policial queria vê-la na berlinda. Guipa se estressou: “Você é uma pessoa ruim!”

A votação de ontem segue causando tretas pela Mansão🔥



A votação de ontem segue causando tretas pela Mansão

Todos entraram na Mansão e Hadad quis entender o bafafá. Fellipe estava explicando para o empresário, quando Any chegou: “A questão não foi ter falado do meu lado, foi você ter continuado com isso depois. Não seria a mesma pessoa que estava conversando comigo na cama”, soltou. A Conquisteira ficou muito chateada ao saber que o policial expôs a ideia mais de uma vez.

“É a minha opinião, para me defender eu votaria em você! Você não votaria em outra pessoa para se defender, não? É o que, uma santa? Não está jogando? Está jogando mais que todo mundo aqui, quer ser hipócrita agora?”, disparou Fellipe, já sem paciência com o assunto.

Ao continuar contando a polêmica para Hadad, o policial disse que Guipa estava repercutindo o assunto com os colegas, quando Any ouviu: “Veio falar que sou cobra porque estava falando para votar nela!”

Ele foi ao banheiro, mas o assunto não parou: “Para falar com o Guipa, você tem que medir as palavras. Dependendo do que você fala com ele, sai jogando as palavras. O cargo de leva e traz passou para ele, era do Kaio, agora é dele”, alfinetou.

Sob o comando de Rachel Sheherazade, A Grande Conquista 2 vai ao ar de segunda a sábado, às 22h30 e, aos domingos, às 23h. Assine o PlayPlus e tenha acesso à transmissão 24 horas e a conteúdos extras do reality.

