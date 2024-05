De Albú e Hideo lavam roupa suja após atrito na formação da Zona de Risco

Alto contraste

De Albú e Hideo lavam roupa suja após atrito na Zona de Risco De Albú conversa com Hideo para esclarecer tudo o que rolou na formação da Zona de Risco (reprodução playplus)

A Zona de Risco de A Grande Conquista 2 mexe com as emoções dos Conquisteiros! Na noite desta quarta (29), os mandachuvas Hideo e De Albú tiveram uma conversa de reconciliação.

No quarto dos Donos, De Albú se reuniu com Hideo para colocar a limpo os impasses que tiveram durante a formação da Zona de Risco. Os jogadores tiveram que entrar em um consenso, mas aproveitaram o ao vivo para jogar tudo no ventilador. “Eu sei que você não fez por mal porque eu conheço um pouco de você”, disse De Albú ao abrir o coração para o professor. “Quero me resolver com você”, admitiu.

Hideo explicou quais foram as atitudes que o Conquisteiro teve que ele não gostou. Segundo o professor, De Albú foi incoerente na hora de decidir o alvo em consenso. “A atitude que eu não gostei foi de você não me dar saída e eu ter que ceder o meu [voto]”, explicou. “Eu não esperava que você fosse falar aquelas coisas”, desabafou o nutricionista.

Além disso, De Albú comentou sobre a aproximação com Kaio e o fato das outras pessoas julgarem essa aliança no jogo: “Não acho que foi nada forçado, foi totalmente leal o que eu fiz”. Será que a paz será selada?

Veja a conversa!

Sob o comando de Rachel Sheherazade, A Grande Conquista 2 vai ao ar de segunda a sábado, às 22h30 e, aos domingos, às 23h. Assine o PlayPlus e tenha acesso à transmissão 24 horas e a conteúdos extras do reality.

