Saiba quem votou em quem na terceira Zona de Risco da Mansão

Mais uma formação da Zona de Risco concluída com sucesso em A Grande Conquista 2! As estratégias saíram pela culatra com o desenrolar do votatório. Cel, Hadad e De Albú não tiveram um dia de sorte e foram parar direto na berlinda. Confira tudo o que rolou durante a votação!

A primeira vaga foi ocupada por Cel, por decisão dos Donos da Mansão, Hideo e De Albú. Mas não foi uma decisão tranquila. Antes de revelar o indicado, o professor aproveitou o ao vivo para colocar a boca no trombone e dizer que o nutricionista se aproximava das pessoas por interesse. Ao se defender, Lucas falou que Hideo era uma pessoa “manipulada”: “Meu conselho é: cuidado em quem você confia”, disse diante da exposição surpresa.

Além disso, Hideo explicou que não entrou em consenso com De Albú, mas que cederia a escolha do segundo Dono, já que faltou fair play. “Talvez eu não seja justo, mas acredito que a resposta vai vir de lá de fora”, justificou ao indicar Cel. O influenciador disse que não esperava até o Hideo contar para ele um pouco antes da votação. “Eu não tenho medo, Rachel”, disparou Cel.

Em seguida, aconteceu a votação da cabine secreta. O Dono mais votado pelos moradores da Mansão foi De Albú, com 10 dos votos contra seis de Hideo. Assim, ele ocupou a segunda vaga na Zona de Risco. “Sabia que seria uma disputa bem acirrada, faz parte do jogo. Importante é que eu fui eu em todos os momentos”, refletiu o nutricionista ao saber do resultado.

Depois, o clima ficou tenso mesmo na votação Cara a Cara. Guipa abriu a rodada votando em Rambo. Para o jornalista, o humorista deveria mudar o discurso e atitudes dentro do jogo. “Se você é um cara que prega paz e amor, não faça isso de forma seletiva”, criticou ao justificar o voto.

Já Hadad escolheu Lizi devido às últimas atitudes dela na Atividade de Apontamento que o machucaram: “Me machucou muito esse termo ‘agressivo’”, justificou o empresário. A ex-A Fazenda explicou que não tinha medo de Hadad, mas que ele era explosivo e agressivo com ela.

Na sua vez, Edlaine votou na rival Lizi e justificou a maneira que a influenciadora passou a tratá-la no jogo. “Foi uma decepção para mim”, “Soberba”, disse a modelo. Ao se defender, Lizi disse que Edlaine expôs situações pessoais dela. “Falou que ninguém aqui gostava de mim”, contou a ex-A Fazenda em meio às lágrimas.

Voto fofo? Ao ser votada por Catia, Edlaine disse que não gostou da indicação e que não existe voto fofo. “Toda hora ela desperdiça voto”, reclamou.

E rolou pedido de desculpas! Vinigram aproveitou o momento da votação para pedir desculpas ao Kaio pelo gesto obsceno que fez durante a briga com o militar. “Com certeza isso me constrange e eu não sou essa pessoa”, desabafou o cantor.

Por fim, Hadad foi o mais votado e recebeu seis votos dos moradores. “Algumas pessoas foram seguindo o voto uma da outra”, criticou o empresário sobre os votos recebidos. Hadad ocupou a segunda vaga na berlinda, ao lado de Cel, indicado pelos Donos, e Lucas de Albú, o Dono mais votado na cabine. “Eu tô aqui, realmente, para jogar. Eu tô me expondo, eu tô me posicionando, então a consequência disso, realmente, são os apontamentos e os julgamentos”, respondeu para Rachel Sheherazade.

O super poder do Hora do Faro foi revelado para Bruno. ”Cancele o voto de dois moradores na votação aberta”. Com isso, ele anulou os votos de Guipa no Rambo e de Brenno no Kaio. Apesar do poder, o resultado da Zona de Risco não sofreu alterações.

Veja a distribuição dos votos:

A votação foi tensa em A Grande Conquista! (Arte/R7)

Como resultado das indicações, Cel, Hadad e Lucas De Albú e participam da Prova da Virada nesta quarta-feira (29). Um dos jogadores vai se livrar da Zona de Risco e colocar um adversário em seu lugar.

Sob o comando de Rachel Sheherezade, A Grande Conquista 2 vai ao ar de segunda a sábado, às 22h30, e aos domingos, às 23h, na tela da RECORD. Assine o PlayPlus e tenha acesso à transmissão 24 horas e conteúdos extras do reality.

