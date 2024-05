Novidades |Do R7

Edlaine e Lizi trocam farpas e prometem treta de gigantes: ‘Eu sou suja!’ A ex-peoa de A Fazenda estava tentando dormir e se irritou com a conversa da colega em A Grande Conquista

Alto contraste

A+

A-

Treta no quarto? Temos! Veja todos os detalhes (Reprodução/PlayPlus)

A convivência está pegando fogo em A Grande Conquista! Edlaine Barboza e Lizi Gutierrez têm rotinas de sono completamente opostas, enquanto uma dorme durante a noite e acorda cedo, a outra só vai para a cama quando o sol aparece. Nesta quinta (23), os Conquisteiros estavam confinados na Mansão para manutenção externa, a influencer resolveu conversar com os amigos no quarto e uma supertreta estourou com Lizi!

Edlaine e os amigos cochichavam no quarto para não acordar os outros moradores, até levarem um chamado de atenção da produção. Eles se assustaram com o barulhão e Lizi disparou: “Custa vocês irem conversar lá fora?”

A influencer não gostou da forma como a colega fez o pedido, e alegou que queria falar ali no quarto com os amigos: “Vocês fazem barulho de madrugada lá fora, então posso achar falta de respeito também”, disparou. Lizi disse que não custava nada eles irem para a sala: “Está arranjando treta à toa. Tem um monte de gente dormindo, sacanagem!”

Só que a tentativa de sono de Lizi não deu certo, e muito brava, ela prometeu: “Quando você for tentar dormir à tarde, vai ver se eu não vou ficar do teu lado falando”. Edlaine deu risada e rebateu: “Você grita de um lado e eu do outro!”

Publicidade

A ex-peoa chamou a atitude da rival de “babaquice” e saiu do quarto. Edlaine comentou com Kaio Perroni que não estava preocupada, pois nunca dorme de tarde: “Se me incomodar, eu incomodo o dobro. Vai ser um inferno aqui!”

Assista:

Publicidade

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Quando a Conquisteira voltou para o quarto, as duas trocaram alfinetadas: “Liziane, Liziane... Você tem certeza que quer essa guerra? Olha que eu sou suja”, disparou a influenciadora. A ex-peoa informou que só dorme de manhã e aguenta a briga, mas Edlaine discordou: “Você dorme boa parte do dia!”

Rolou até uma combinação para que as duas durmam próximas e munidas de panelas, para baterem os objetos e fazerem o maior barulhão quando a outra cair no sono.

Publicidade

Veja:

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Parecia que elas estavam brincando sobre o “panelaço”, mas logo o caldo entornou na discussão: “Você é prepotente! E se eu não vou dormir, você também não vai”, jurou Lizi. A ex-peoa alegou que a colega estava querendo “comprar” briga: “Um comboio de pessoas hipócritas!”

Edlaine rebateu, falando que Lizi não tinha nenhum argumento para debater com ela: “A sua opinião e nada para mim, é a mesma coisa”. A briga foi recheada de deboche!

Veja o bafafá:

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Sob o comando de Rachel Sheherazade, A Grande Conquista 2 vai ao ar de segunda a sábado, às 22h30 e, aos domingos, às 23h. Assine o PlayPlus e tenha acesso à transmissão 24 horas e a conteúdos extras do reality.

Dicionário Conquisteiro: descubra os termos usados no reality:

Publicidade 1 / 10 google-news

facebook

twitter

whatsapp

share A Grande Conquista 2 é muito mais do que um simples reality show, é uma verdadeira fábrica de pérolas linguísticas! Vamos começar pelos termos exclusivos do programa que dão um toque único a toda essa diversão caótica em busca do prêmio milionário. Confira os termos e expressões da nova temporada!