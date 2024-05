Entenda o motivo da briga entre Kaio e Michelle em A Grande Conquista

Alto contraste

A treta rolou solta na praça da Vila (Reprodução/PlayPlus)

Os ânimos ficaram exaltados entre Kaio Perroni e Michelle Heiden nesta quarta (1º) em A Grande Conquista. Os dois moradores da Casa Laranja discutiram bastante e chamaram a atenção dos outros moradores na praça da Vila. Entenda!

“Foi errado, você fomentou uma briga e não defendeu a pessoa mais importante que deveria defender”, disparou a miss em alto e bom som, fazendo os Vileiros pararem o que estavam fazendo para acompanhar o barraco. O assessor rebateu, alegando que Michelle era incoerente, e os dois se retiraram.

Foi então que Vanessa Di Santo se compadeceu com os fofoqueiros e explicou a treta para os vários expectadores, que olhavam sem entender nada: “Esse menino não sabe o que é ter aliança de jogo, todo mundo que vem aqui como Dono, ele lambe o saco, até aí tudo bem. Só que a Geni é muito assim [próxima] com ele, tem amizade lá fora e trata ele como um filho. Aí teve um problema com ela aqui dentro [Casa Laranja] e ele não defendeu. Cagou para ela, e ela chorou”.

Segundo Vanessa, Michelle ficou inconformada com a inação de Kaio na discussão entre Brenno Pavarini e Dona Geni, e defendeu a mãe de Jaque Grohalski, mesmo sem ter muito contato com ela. O resultado foi uma compra de briga, pois Brenno se irritou com Michelle e a treta ferveu entre os dois.

“É chato o que ele fez, só não vê quem não quer”, soltou Vanessa. Vale lembrar que Kaio é assessor de Lucas Souza, ex-genro de Dona Geni, por isso eles já se conheciam de fora do reality.

Algum tempo depois da briga, Michelle explicou a treta para Manoelzinho: “A Dona Geni estava doente, na cama com febre e com uma gripe forte, ela foi indicada, mas não vou falar nada até aí. A prioridade número um dela aqui é ele. No meio da discussão, ele foi salvo pela Dona da Casa”, disse sobre Kaio. De acordo com a miss, o assessor preferiu ficar ao lado de Edlaine, que era a mandachuva, do que de Geni.

Ufa! De que lado você está na briga?

Sob o comando de Rachel Sheherazade, A Grande Conquista 2 vai ao ar de segunda a sábado, às 22h30 e, aos domingos, às 23h.