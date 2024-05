‘Eu estou com dó do Hadad’, desabafa Any após o rival perder a sua principal aliada Empresária contou ao Cel que sentiu o empresário mais triste após eliminação

A eliminação de MC Mari em A Grande Conquista 2 sacudiu a Mansão e deixou os competidores em estado de alerta, conscientes de que nenhum deles está imune às reviravoltas do jogo. Na tarde desta sexta (24), Any abriu o seu coração com o seu aliado Cel e confessou estar com “dó” de Hadad.

Durante a conversa, a modelo disse que percebeu Hadad mais triste após a saída de sua principal aliada, MC Mari, e não gosta de ver pessoas nesse estado. No entanto, Cel aproveitou para desempenhar seu papel de aliado de Any e alertou que esse sentimento pode ser perigoso. “Pensa o contrário, se você saísse, ele não ia ficar com dó de mim, muito pelo contrário, ele ia comemorar muito”, comentou. Segundo o influenciador, na primeira oportunidade que o empresário tiver, ele vai tentar tirar Any do jogo.

Logo depois, a dupla de aliados conversou sobre a dinâmica de apontamentos. Any fez uma autocrítica ao reconhecer que precisa aprender com o jogo: “Tenho que saber que, no momento do apontamento, eu tenho que me posicionar”.

Ainda sobre a dinâmica, Cel observou que muitas pessoas que levam o jogo para o pessoal. “O Fellipe é um deles. Ele leva muito para o [lado] pessoal”. Por outro lado, ele citou Guipa como um jogador que sabe separar as situações. “Ele joga”, afirmou. Any, por sua vez, discordou, afirmando que não confia no jornalista e que se sente desconfortável com as coisas absurdas que ele diz.

Assista ao momento:

Sob o comando de Rachel Sherezade, A Grande Conquista 2 vai ao ar de segunda a sábado, às 22h30, e aos domingos, às 23h, na tela da RECORD. Assine o PlayPlus e tenha acesso à transmissão 24 horas e conteúdos extras do reality.

