MC Mari é a segunda eliminada da Mansão de A Grande Conquista, com 16,98% Ela perdeu a preferência do público na Zona de Risco contra Anahí e Brenno Pavarini

A Conquisteira levou a pior na Zona de Risco! (Antonio Chahestian/RECORD)

Fim de jogo para a rainha do brega-funk! MC Mari foi a segunda eliminada de A Grande Conquista 2 após cair em uma Zona de Risco contra Anahí e Brenno Pavarini. A cantora recebeu apenas 16,98% dos votos do público de casa. Apesar disso, ela reinou nos palcos do reality pela sua habilidade de se posicionar e enfrentar conflitos durante o confinamento.

MC Mari foi para a berlinda quando Kaio, vencedor da Prova da Virada, precisou escolher um adversário para ocupar o seu lugar. “A minha escolha é uma escolha coerente com o meu jogo”, disse o ex-militar ao escolher a cantora. O que não surpreendeu ninguém, já que os dois são rivais declarados.

Eles já vinham se estranhando desde a fase da Vila quando a cantora disse que Kaio era o “leva e traz” da Casa Laranja. Além disso, MC Mari conversou com Baronesa e Vinigram sobre a mudança de postura do rival após chegar à Mansão: “Sempre foi uma pessoa prestativa. Está se achando o grande, poucas ideias”, observou.

Kaio, por sua vez, julgava Mari como a chefe do G20, lista de pessoas que a cantora apostou que subiriam para a Mansão. “Esse grupo foi muito julgado pelo fato de achar e apontar quem subiria e quem não subiria, e é a essa prepotência a qual eu me oponho”, disse o assessor na época.

Na dinâmica de apontamentos, Mari reforçou seu ranço pelo rival quando o escolheu como ‘personagem de centavos’. Ela afirmou que o jogador age e fala de formas diferentes: “Ele é contraditório”.

Eles se desentenderam mais uma vez na Mansão e a MC aproveitou para deixar claro que eles eram rivais. Após a formação da Zona de Risco, Mari até tentou selar a paz com Kaio dizendo que iria defendê-lo caso fosse injustiçado no jogo. No entanto, com a atitude de Kaio, ficou claro que ele ainda não aceita a cantora como amiga. Campeão da Prova da Virada, Kaio se vingou e colocou Mari na berlinda.

Será que Kaio ficou feliz ao eliminar a principal adversária?

Relembre a trajetória da cantora:

share Como uma canção que chega ao fim, o jogo terminou para a rainha do brega-funk. MC Mari reinou nos palcos do reality show como uma verdadeira diva. Desde o primeiro dia de Vila, ela protagonizou barracos históricos na temporada, se posicionou com as suas estratégias, chorou ao cair em três Zonas de Risco, mas também se divertiu muito!

Sob o comando de Rachel Sheherazade, A Grande Conquista 2 vai ao ar de segunda a sábado, às 22h30 e, aos domingos, às 23h. Assine o PlayPlus e tenha acesso à transmissão 24 horas e a conteúdos extras do reality.

