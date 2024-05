‘Eu não baixo a cabeça para macho’, afirma MC Mari após deixar a Mansão A segunda eliminada enfrentou as perguntas polêmicas de Selfie e Ju Nogueira em O Grande React e ainda revelou quem gostaria de ver fora do jogo

‘Eu não me arrependo do que fiz’, confessa MC Mari em O Grande React A ex-Conquisteira fala sobre sua trajetória no reality (reprodução playplus)

O encontro de Lucas Selfie e Ju Nogueira com a segunda eliminada da Mansão de A Grande Conquista 2, MC Mari, rendeu assunto e polêmicas. A rainha do brega-funk enfrentou a segunda Zona de Risco da Mansão ao lado de Anahí e Brenno Pavarini, mas deu adeus ao jogo após receber apenas 16,98% dos votos. Antes de partir, ela teve uma conversa franca em O Grande React e revelou quem gostaria de ver fora do game.

Lucas já abriu os trabalhos confrontando MC Mari: “Por que você cansou o Brasil?”, indagou. A cantora respondeu: “Acredito que cansei o Brasil porque um dos meus princípios é ter um senso de justiça [...]. Eu tentava resolver o que sabia, e creio que isso possa ter causado algum impacto”.

Em seguida, Selfie questionou sobre o título de advogada atribuído a MC Mari dentro da Mansão. A cantora respondeu de maneira irônica, afirmando sempre ter sido a chefe e acrescentou: “Sempre que vejo algo que considero incorreto, interfiro até que me provem o contrário”. Confira!

Segundo MC Mari, ela teve muitos confrontos diretos no reality, além de comprar brigas de outras pessoas. Na perspectiva dela, não estava tentando impor sua verdade, mas sim se defender dos adversários.

Escudo de todo mundo? MC Mari também falou sobre defender os amigos, mas não ser defendida em alguns momentos: “Se eu os defendi para o bem, estou em paz comigo mesma”, declarou.

Quanto a Guipa, a ex-participante destacou que preza pelo respeito e pela igualdade entre as mulheres, razão pela qual discordou do discurso do jornalista para Lizi. Por isso, ao defender a ex-peoa de A Fazenda quando Guipa usou o termo “vaquinha de presépio”, não foi uma estratégia de jogo.

Sobre comportamentos diferentes na Vila e na Mansão, ela revela que passou por uma mudança interna: “Eu deixei aquela Mari brigona lá na Vila”.

Além disso, a cantora explicou que o desentendimento com Kaio começou durante a primeira dinâmica da Mansão, quando o militar a apontou como líder do G20, lista feita por Mari para decidir quem subiria ou não para a Mansão, e a chamou de mentirosa. “Eu não baixo cabeça para macho nenhum”, disparou. Também criticou o afastamento de Kaio de Dona Geni: “Eu vi ele usando pessoas [...]. Eu realmente acho que Kaio não é um bom jogador”, acusou o adversário. Será que Kaio usou Dona Geni?

Por fim, ela indicou qual dos Conquisteiros não merece estar na Mansão e deveria deixar o jogo: Kaio, por ser o principal rival, Guipa, por jogar com dualidade e Cel, por ser “planta” no jogo.

Assista à entrevista completa no PlayPlus!

Sob o comando de Rachel Sheherazade, A Grande Conquista 2 vai ao ar de segunda a sábado, às 22h30 e, aos domingos, às 23h. Assine o PlayPlus e tenha acesso à transmissão 24 horas e a conteúdos extras do reality.

share Como uma canção que chega ao fim, o jogo terminou para a rainha do brega-funk. MC Mari reinou nos palcos do reality show como uma verdadeira diva. Desde o primeiro dia de Vila, ela protagonizou barracos históricos na temporada, se posicionou com as suas estratégias, chorou ao cair em três Zonas de Risco, mas também se divertiu muito!