Fim de jogo! Saiba quem são os 16 eliminados da última Zona de Risco da Vila 16 VILEIROS FORAM ELIMINADOS NA ÚLTIMA ZONA DE RISCO DA VILA (Antonio Chahestian/Record TV)

Na última e crucial Zona de Risco da Vila, 30 moradores disputaram as últimas vagas na tão sonhada Mansão. Os competidores, que nas últimas semanas haviam se entregado de corpo e alma às provas, barracos e desafios do reality, tiveram que contar com uma mega votação no R7.com do público para continuarem em A Grande Conquista 2.

Dos 30 participantes na berlinda, os 16 menos votados tiveram que se despedir do reality. A disputa foi intensa, especialmente porque os 14 mais votados garantiram um lugar direto na Mansão e vão ao encontro com os outros Conquisteiros. Anahí Rodrighero, Cel, Dona Geni, Bruno Cardoso, Hadad e Kaio Perroni já deram start na segunda fase do jogo nesta quinta (9).

Veja a lista com porcentagens:

Andreia de Andrade: 2.97%

MC Jey Jey: 2.86%

Brunna Bernardy: 2.80%

Bifão: 2.78%

João Pinto: 2.76%

Gabriela Rossi: 2.61%

Lippe Rodrigues: 2.44%

Ysani: 2.42%

Heitor Ximenes: 2.00%

Clevinho Santana: 1.97%

Jaline Araújo: 1.94%

Thiago Cirillo: 1.75%

Manoelzinho: 1.36%

Charles Daves: 1.00%

Maysa Reis: 0.98%

Thiago Luz: 0.49%

Partiu segunda fase? Sob o comando de Rachel Sheherazade, A Grande Conquista 2 vai ao ar de segunda a sábado, às 22h30 e, aos domingos, às 23h. Assine o PlayPlus e tenha acesso à transmissão 24 horas e a conteúdos extras do reality.