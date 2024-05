Fogo no Chiqueiro! Dinâmica de apontamento gera barracos em A Grande Conquista Confira spoilers do que aconteceu durante e após a atividade que será exibida no programa desta segunda (20)

Alto contraste

A+

A-

Os Conquisteiros protagonizaram uma briga interminável na Mansão! (Reprodução/PlayPlus)

Rachel Sheherazade matou as saudades de A Fazenda 15 na dinâmica de apontamento desta semana em A Grande Conquista! Os competidores tinham que decidir qual dos porquinhos de cada participante iriam tirar, quem finalizasse a dinâmica com mais bichinhos intactos, levava os R$ 5 mil. E quando vale grana, o público já sabe, a treta é garantida!

Cada Conquisteiro escolhia um porquinho de pelúcia de um rival, justificava a escolha e tentava jogar o bichinho dentro do chiqueiro com ajuda de uma alavanca. Se não acertasse dentro do cercado, não tirava os pontos do adversário.

Entre uma farpa e outra, chamou atenção a discussão entre Guipa e Anahí Rodrighero. O jornalista falou que a jogadora inflama brigas na Mansão do reality. Ela se defendeu, explicando que só interfere em uma treta quando seu nome é citado.

Veja :

Publicidade

A treta entre Guipa e Any está pegando fogo e nenhum dos dois está medindo as palavras 🗣️🔥



Assine o #PlayPlus e tenha acesso à transmissão 24 horas de #AGrandeConquista com 4 sinais exclusivos: https://t.co/UpWImxSIbX pic.twitter.com/fJEUoLVDEu — PlayPlus (@SigaPlayPlus) May 20, 2024

Any também foi alvo de Vinigram! O cantor alegou que a Conquisteira tem um jogo que ele não admira, com ações discretas que acabam prejudicando outras pessoas. Ela se defendeu dizendo que observa mais do que age, mas Vini interrompeu a fala, citando que a jogadora só “fala na cara” dos outros em dinâmicas e programas ao vivo.

Hideo ganhou parabéns de Rachel durante a atividade, mas a torta de climão ficou por conta da cozinheira da Mansão, Dona Geni. O cantor escolheu um porquinho da moradora para tirar, mas errou o alvo. Geni chamou Hideo de “olho gordo” e disparou: “Bem feito, se lascou, agora vou escolher o seu [porco] para jogar!”

Publicidade

Quer descobrir quem levou o prêmio e assistir à dinâmica completa? Não perca o programa desta segunda (20), a partir das 22h45, na tela da RECORD!

Mas espera aí que tem mais! Depois da atividade, as tretas continuaram na Mansão. Kaio Perroni e MC Mari trouxeram a roupa suja para lavar na sala: “Vocês têm que combinar antes da dinâmica se são amigos ou não, fica difícil de entender”, alfinetou o militar sobre aproximação de Brenno Pavarini com a cantora. Mari disse que diferente dele, não era aliada do modelo e virou as costas: “Você descartou ele como descarta outras pessoas aqui que prefiro não citar”.

Publicidade

Assista:

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Depois, foi a vez de Brenno brigar com Kaio e Edlaine. A influenciadora falou que estava muito irritada com o ex-amigo por invalidar suas falas: “Está feio, você me coloca como uma pessoa sem opinião, como se não tivesse visto e nem ouvido o que você falou”. Segundo Edlaine, o modelo desmentiu fatos que ela estava presente e sabe que é verdade: “Te acho falso e mentiroso, pronto. Eu vi você mentindo!”

Mari e Kaio também continuaram a briga. O militar falou que a cantora compra briga dos outros para tentar “queimar” ele. Kaio também explanou que Brenno falava mal de Fernando Sampaio na Vila, e Edlaine complementou: “Falava que vocês eram um grupo e a Mari era a cabeça”.

A briga durou mais de 20 minutos, haja fôlego para tretar!

Confira a treta completa:

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Sob o comando de Rachel Sheherazade, A Grande Conquista 2 vai ao ar de segunda a sábado, às 22h30 e, aos domingos, às 23h. Assine o PlayPlus e tenha acesso à transmissão 24 horas e a conteúdos extras do reality.

Foco nos detalhes! Sheherazade usa acessórios para valorizar os looks:

Publicidade 1 / 6 google-news

facebook

twitter

whatsapp

share A semana de Rachel Sheherazade em A Grande Conquista foi marcada por figurinos super elegantes e modernos, todos com algo importante em comum: o poder dos detalhes! A apresentadora valorizou as roupas com joias, cintos e pequenos truques de styling. Confira!