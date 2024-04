Saia justa! Vileiras encaram perguntas de Sheherazade ao vivo em A Grande Conquista

Alto contraste

A+

A-

Any, Edlaine Barboza e Luiza Aragão encaram perguntas ao vivo Elas tiveram a chance de abordar algumas questões controversas durante o vivo (Reprodução/PlayPlus)

Na noite tensa de eliminação em A Grande Conquista 2, Rachel Sheherazade não deu moleza e fez questão de conversar com algumas Vileiras representantes de cada Casa que ocupavam temidos banquinhos da Zona de Risco: Edlaine (Casa Verde), Luiza (Casa Azul) e Any (Casa Laranja).

Edlaine não escondeu a tristeza após ser indicada para a Zona de Risco: “Eu fiquei muito decepcionada por ser indicada, eu achei que não seria uma das cinco pessoas de vinte”. Além disso, a Vileira ressaltou que a sua maior decepção foi mesmo com Guipa. “Ele falou que meu posicionamento fez com que a casa não ficasse mais em harmonia”, desabafa.

Já Luiza revelou que tem dormido melhor, mesmo no chão. “Acho que as pessoas perceberam qual foi a minha intenção quando eu dei uma sugestão de dividir o edredom para dormir”, comenta lembrando da treta que teve com Fernando.

Por fim, Any apontou as perturbações causadas por algumas pessoas da Casa Laranja. “O maior problema da Casa Laranja são as pessoas que estão lá para fazer algazarra”, disparou a influencer. Any aproveitou o momento para fazer uma crítica aos VTzeiros: “As pessoas têm que ter limites com VT”. Vixe!

Publicidade

Luiza recebeu 2.86% dos votos do público e se despediu da Vila na quinta (25).

Assista ao momento:

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Sob o comando de Rachel Sheherazade, A Grande Conquista 2 vai ao ar de segunda a sábado, às 22h30 e, aos domingos, às 23h. Assine o PlayPlus e tenha acesso à transmissão 24 horas e a conteúdos extras do reality.