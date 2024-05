Novidades |Do R7

Saiba quem votou em quem na primeira Zona de Risco de A Grande Conquista Formação da berlinda contou com reviravoltas, indecisões e muito barraco; confira o que rolou!

A Mansão pegou fogo na noite de terça (14), durante formação da primeira Zona de Risco da nova fase de A Grande Conquista 2. Em um clima de tensão, os participantes inauguraram o votatório com faíscas para todos os lados. Confira!

Antes do início da votação, Rachel Sheherazade pediu a Fellipe Villas que revelasse o poder do cartão escolhido na dinâmica A Conquista do Poder, do Rodrigo Faro. O jogador abriu o envelope e ficou surpreso ao descobrir que estava imune à Zona de Risco.

Iniciando os trabalhos daquele jeito! Os Donos da Mansão Baronesa e Rambo não chegaram a um consenso sobre quem indicariam à Zona de Risco e sofreram as consequências do jogo. Sheherazade anunciou que ambos estavam confirmados na berlinda. “Isso vale para todos os jogadores, a indicação não é um direito, é um dever do jogo. Vocês sabem que tudo tem uma consequência. Pela quebra dessa regra: Baronesa e Rambo, hoje vocês dois estão na zona de risco”, afirmou a apresentadora. Depois disso, foi só ladeira abaixo!

Essa falta de decisão causou uma grande confusão na Mansão, com alguns Conquisteiros acusando outros de manipularem Rambo. “Ele foi articulado por uma pessoa”, disse Guipa cogitando que Bruno tenha influenciado o humorista no jogo. Em seguida, Baronesa confessou que vai para a Zona de Risco com a certeza que vai voltar. Caso contrário, ela está “errada”.

Logo depois, a briga se estendeu para Kaio que saiu em defesa de Rambo e lembrou a mãe de MC Gui que ela que escolheu o humorista como Dono da Mansão. “Foi conveniente escolher Rambo”, acusou Kaio.

Na votação cara a cara, o bicho pegou: Edlaine votou em Catia e justificou o seu voto: “Ela estava dizendo ‘desce do palco porque você não sou eu’. Da mesma forma que ela tem história lá fora, eu também tenho. Então desce do palco você! Desce do palco da arrogância”. Catia disse que já esperava receber o voto e que a rival lhe deve desculpas.

Na sua vez, Vingram votou em Bruno citando os acontecimentos da dinâmica de apontamentos, e isso causou um debate entre Guipa e o palhaço. “Você não vai enganar o Brasil”, disparou Guipa.

Hadad votou em Cel e explicou que seus motivos para a decisão foram comportamento e posicionamento. O empresário relembrou quando Cel falou do falecimento da sua namorada e disse que o jogo do adversário é “sujo”. “Eu não consigo entender quem é Cel”, disparou.

Já a explicação de Dona Geni sobre o voto em Guipa arrancou risadas de Any e Edlaine. A mãe de Jaquelline Grohalski justificou seu voto relembrando de uma frase “engraçada” que o jornalista falou e ela não gostou. Eita!

Taty Pink votou em Catia e acusou a ex-Paquita de ser muito grossa. “Em nenhum momento ela pede desculpas por ser grossa”, justificou. Catia disse que Taty está tomando dores de Rambo.

Por fim, Bruno Cardoso recebeu 5 votos e ocupou a terceira vaga da Zona de Risco ao se tornar o mais votado da Mansão.

Outros participantes que receberam mais votos foram Catia Paganote, Cel e MC Mari.

Veja no infográfico como votaram os Conquisteiros:

A formação da Zona de Risco pegou fogo! (Arte/R7)

Como resultado da primeira formação da Zona de Risco da Mansão, Bruno Cardoso, Catia Paganote e Will Rambo disputam a Prova da Virada nesta quarta (15). O vencedor escapa da berlinda e coloca um adversário em seu lugar.

Sob o comando de Rachel Sheherazade, A Grande Conquista 2 vai ao ar de segunda a sábado, às 22h30 e, aos domingos, às 23h. Assine o PlayPlus e tenha acesso à transmissão 24 horas e a conteúdos extras do reality.