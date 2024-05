Douglas Vergueiro se emociona ao viver Parsandata em A Rainha da Pérsia: ‘Realização’

Alto contraste

Douglas Vergueiro interpreta Parsandata em A Rainha da Pérsia (Tercianne Melo/Divulgação)

A Rainha da Pérsia estreia em junho na RECORD e a família de Hamã (Leonardo Medeiros) e Zeres (Izabella Bicalho) promete movimentar a trama. Com exclusividade, o ator Douglas Vergueiro conversou com o site oficial e contou como tem sido a experiência de interpretar Parsandata, um dos filhos do casal.

Na superprodução, ele será irmão de Dalfom (Luan Brum), Aspata (Diego Goullart) e Porata (Renan Brum). Para interpretar membros de uma mesma família, os atores se prepararam juntos.

“Desde quando entrei na sala de preparação no primeiro dia, tivemos uma troca tão verdadeira que já parecíamos irmãos! Usamos isso a nosso favor, de pegar essa alegria de estarmos juntos e de poder realizarmos [juntos] o nosso primeiro trabalho na televisão”, confidenciou.

O ator relembrou um momento especial da preparação, quando Leandro Baumgratz, um dos preparadores de elenco da série, pediu que os atores escrevessem cartas para o pai (Hamã) e a mãe (Zeres) sob a ótica dos personagens.

“Foi uma investigação que me ajudou muito a descobrir [mais sobre Parsandata]. Ajudou a construir o personagem. E com o Thales [Coutinho, outro preparador de elenco da série], foram mais exercícios de teatro, de corpo e troca de emoção”.

Ele também contou que gravar suas primeiras cenas como Parsandata no Marrocos teve um gosto ainda mais especial: “Fico emocionado, é uma realização muito grande. Foi minha primeira viagem internacional, gravando no meio do deserto. Todo o ambiente ali é muito propício. O ar, o clima, a textura do solo são diferentes”.

Douglas Vergueiro se emociona ao falar do trabalho na série (Tercianne Melo/Divulgação)

Sobre o personagem em A Rainha da Pérsia, Douglas adiantou que Parsandata é silencioso e melancólico.

Por fim, o ator quer que o público reflita com a superprodução: “Estamos contando histórias para transformar as pessoas. É de coração para coração. Tudo tem sido emocionante para mim. E espero que o público receba a série de braços abertos, pois estamos fazendo com muito carinho”.

Fique ligado! A Rainha da Pérsia estreia em junho na tela da RECORD. Enquanto isso, não perca os episódios da décima primeira temporada da série Reis, A Divisão, na emissora.