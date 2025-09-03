Emílio Orciollo Netto agradece parceria de Roberta Teixeira em A Vida de Jó: ‘Talento’ Ator compartilhou foto nos bastidores da série ao lado da colega de cena Novidades|Do R7 03/09/2025 - 02h00 (Atualizado em 03/09/2025 - 02h00 ) twitter

Roberta Teixeira e Emilio Orciollo Netto vivem os pais do protagonista, Jó Reprodução/Instagram

Emílio Orciollo Netto é Issacar em A Vida de Jó e contracena com Roberta Teixeira, que faz a Iscá. Juntos, os dois são os pais do protagonista da minissérie que estreia no dia 15 de setembro na tela da RECORD.

O ator celebrou a parceria com Roberta em uma publicação em seu perfil no Instagram. Com uma foto nos bastidores da produção, Emílio elogiou a atriz e agradeceu o companheirismo em cena: “Obrigado pela parceria e talento”, escreveu.

Confira:

Roberta também deixou seu agradecimento na publicação. “Meu parceiro talentoso e generoso… foi maravilhoso estar em cena com você! Vamos juntos marido!“, comentou a atriz.

A Vida de Jó é escrita por Cristiane Cardoso, dirigida por Alexandre Avancini e estreia no dia 15 setembro na RECORD.