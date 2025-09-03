Emílio Orciollo Netto agradece parceria de Roberta Teixeira em A Vida de Jó: ‘Talento’
Ator compartilhou foto nos bastidores da série ao lado da colega de cena
Emílio Orciollo Netto é Issacar em A Vida de Jó e contracena com Roberta Teixeira, que faz a Iscá. Juntos, os dois são os pais do protagonista da minissérie que estreia no dia 15 de setembro na tela da RECORD.
O ator celebrou a parceria com Roberta em uma publicação em seu perfil no Instagram. Com uma foto nos bastidores da produção, Emílio elogiou a atriz e agradeceu o companheirismo em cena: “Obrigado pela parceria e talento”, escreveu.
LEIA TAMBÉM:
Confira:
Roberta também deixou seu agradecimento na publicação. “Meu parceiro talentoso e generoso… foi maravilhoso estar em cena com você! Vamos juntos marido!“, comentou a atriz.
A Vida de Jó é escrita por Cristiane Cardoso, dirigida por Alexandre Avancini e estreia no dia 15 setembro na RECORD.