Camila Rodrigues comenta participação em A Vida de Jó: ‘Trabalho delicioso’

Camila Rodrigues interpreta Sera na minissérie A Vida de Jó Reprodução/Instagram

Camila Rodrigues interpreta Sera na segunda fase de A Vida de Jó, nova minissérie que estreia em setembro na RECORD. Nas redes sociais, a atriz compartilhou alguns cliques da personagem e escreveu:

“Com amor te estudei. Com prazer te senti. Com prazer te deixarei. Sera. Que trabalho delicioso”.

Nos comentários, a autora da minissérie, elogiou: “Animadíssima para ver a Sera causando”.

Veja:

Assista ao trailer da minissérie:

A Vida de Jó é escrita por Cristiane Cardoso e dirigida por Alexandre Avancini, e estreia em setembro na RECORD.