Henrique Camargo aparece nos bastidores de A Vida de Jó e manda recado aos fãs Ator interpreta Dotan na minissérie que já está disponível no Univer Vídeo Novidades|Do R7 19/08/2025 - 02h00 (Atualizado em 19/08/2025 - 02h00 )

Henrique Camargo publica bastidores de A Vida de Jó Reprodução/Instagram

Henrique Camargo está de volta como Dotan em A Vida de Jó. Na minissérie, já disponível no Univer Vídeo, o ator dá vida a um personagem do núcleo do protagonista jovem, vivido por Enzo Krieger.

Nas redes sociais, Henrique publicou um registro nos bastidores da série e avisou aos fãs que os primeiros episódios já estão disponíveis.

Nos comentários, Ingrid Conte, que contracenou com o jovem ator em Reis (2022), elogiou: “É muito lindo esse menino”.

Confira:

A Vida de Jó é escrita por Cristiane Cardoso e dirigida por Alexandre Avancini, que retornou ao Brasil e à emissora apenas para conduzir o projeto.