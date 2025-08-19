Logo R7.com
A Vida de Jó

Henrique Camargo aparece nos bastidores de A Vida de Jó e manda recado aos fãs

Ator interpreta Dotan na minissérie que já está disponível no Univer Vídeo

Novidades|Do R7

Henrique Camargo publica bastidores de A Vida de Jó Reprodução/Instagram

Henrique Camargo está de volta como Dotan em A Vida de Jó. Na minissérie, já disponível no Univer Vídeo, o ator dá vida a um personagem do núcleo do protagonista jovem, vivido por Enzo Krieger.

Nas redes sociais, Henrique publicou um registro nos bastidores da série e avisou aos fãs que os primeiros episódios já estão disponíveis.

Leia também:

Nos comentários, Ingrid Conte, que contracenou com o jovem ator em Reis (2022), elogiou: “É muito lindo esse menino”.

Confira:

A Vida de Jó é escrita por Cristiane Cardoso e dirigida por Alexandre Avancini, que retornou ao Brasil e à emissora apenas para conduzir o projeto.

