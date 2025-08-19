Henrique Camargo aparece nos bastidores de A Vida de Jó e manda recado aos fãs
Ator interpreta Dotan na minissérie que já está disponível no Univer Vídeo
Henrique Camargo está de volta como Dotan em A Vida de Jó. Na minissérie, já disponível no Univer Vídeo, o ator dá vida a um personagem do núcleo do protagonista jovem, vivido por Enzo Krieger.
Nas redes sociais, Henrique publicou um registro nos bastidores da série e avisou aos fãs que os primeiros episódios já estão disponíveis.
Leia também:
Nos comentários, Ingrid Conte, que contracenou com o jovem ator em Reis (2022), elogiou: “É muito lindo esse menino”.
Confira:
A Vida de Jó é escrita por Cristiane Cardoso e dirigida por Alexandre Avancini, que retornou ao Brasil e à emissora apenas para conduzir o projeto.