Bela Fernandes se prepara para o lançamento de sua própria marca e conta bastidores do Acerte ou Caia!: 'Amei participar' Atriz encarou o medo de avião e fez sua primeira viagem internacional sozinha para gravar o programa no Chile Entrevistas|Bianca Godoi, do site oficial 08/02/2025 - 02h00 (Atualizado em 08/02/2025 - 02h00 )

Bela Fernandes encarou o medo de avião e fez sua primeira viagem internacional sozinha para participar do Acerte ou Caia! deste domingo (9). Em entrevista ao site oficial, a atriz revelou o quanto estava nervosa durante a gravação do programa, ressaltou a união do elenco nos bastidores e contou detalhes da experiência de ir para o Chile.

“Eu tenho muito medo de avião e foi a minha primeira viagem para outro país sozinha, então foi uma experiência muito diferente. Achei que ficaria um pouco mais nervosa por passar por todo esse processo sem ninguém me acompanhando, até mesmo no aeroporto, mas no fim consegui me acalmar e foi muito legal”.

Bela não conseguiu aproveitar o país como gostaria, mas pretende retornar com mais tempo. “Tudo o que eu vi foi no caminho para a gravação, olhando as paisagens que são maravilhosas. Fiquei com muita vontade de voltar para poder passear mesmo”.

Para a atriz, foi uma alegria reencontrar Tom Cavalcante. Bela o conheceu anos atrás quando participou de um vídeo para o canal da filha dele, Maria, no YouTube. “Lembro que ele chegou no meio da gravação porque estava passeando com o cachorro. O Tom sempre foi muito querido comigo, fiquei muito feliz de conhecê-lo, depois nos esbarramos em alguns aniversários e eventos, e foi ótimo reencontrá-lo no Acerte ou Caia!”.

A competidora assistiu alguns episódios do programa para se preparar, mas durante o game foi difícil conter o nervosismo. “Confesso que não funciono muito bem sob pressão. Em casa super rolou, mas na hora, com a pressão do jogo, fiquei muito nervosa”.

O medo de cair no buraco e o clima de competição também fez Bela tremer na base. “Não sabemos o que tem pela frente. Além disso, eu era a mais nova de todo o elenco, então isso me deixou ainda mais apreensiva. Todos eram muito inteligentes”.

Bela teve a oportunidade de conhecer personalidades como Ary França, Cyntia Benini, Fabrício Werdum, Juliano Laham, Leidy Elin, Paula Mattos, Projota, Sidney Santiago, Túlio Maravilha e Vannessa Gerbelli. “Os bastidores foram muito legais, foi uma edição com pessoas que admiro demais e já era fã. Ter essa troca foi incrível. Deu até vontade de ficar mais uns dias”.

E depois de enfrentar toda a adrenalina, a atriz revelou: “Eu amei participar do Acerte ou Caia! pela viagem, por conhecer as pessoas, a troca de experiências, o cuidado, conhecer um estúdio tão grande no Chile, por tudo. E também foi muito divertido me testar sob pressão”.

Bela encerrou a entrevista com uma novidade em sua carreira: “Estou muito focada no lançamento da minha marca de skincare neste ano. Agora, vocês verão muito mais da Bela empresária. Estou animada e dedicada a isso. É claro que atuar sempre vai ser meu foco principal, continuo estudando e fazendo testes”.

O Acerte ou Caia! vai ao ar todos os domingos, a partir das 16h, na tela da RECORD. Acompanhe o site oficial e fique por dentro de todas as novidades. Reveja o programa completo no PlayPlus.

