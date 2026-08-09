Zé Luiz vence edição especial de Dia dos Pais do Acerte ou Caia! e brinca sobre destino do prêmio: ‘Quer a lista?’ Em entrevista exclusiva ao site oficial, o comandante do Joga nas 11 também abriu o coração sobre a vida de avô e analisou o futuro de Neymar Jr. na seleção

Zé Luiz saiu campeão do Acerte ou Caia! deste domingo (9) Antônio Chahestian/RECORD

Com o sorriso no rosto e a informação na ponta da língua, o jornalista e radialista Zé Luiz sempre dá um show quando o assunto é futebol. Desta vez, porém, foi a hora de mostrar seus conhecimentos gerais no palco do Acerte ou Caia!. No programa deste domingo, o comunicador levou a melhor, garantiu R$ 40.500 e decidiu não encarar o Desafio Final.

Em entrevista ao site oficial, Zé Luiz relembrou sua primeira participação no game, quando acabou indo direto para o buraco, e contou como foi retornar ao palco do programa.

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“A primeira vez eu perdi feio, mas essa eu ganhei. Chupa mundo! Brincadeira! A experiência de estar no palco é diferente, porque eu trabalho com futebol no Portal R7.com e RECORD NEWS, eu também trabalho com música, sou locutor em uma rádio há muitos anos, e nesses ambientes a gente tem o controle, porque sou eu que estou fazendo, os programas são meus, eu sei o que vai acontecer. No game show, você não sabe absolutamente nada do que pode acontecer. É um pouco de desespero descontrolado com um pouco de controle”.

Zé Luiz também relembrou quando conheceu Tom Cavalcante e fez questão de destacar sua admiração pelo apresentador.

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“Eu e o Tom nos conhecemos há alguns anos. Já participei de outros programas dele, inclusive na época em que ele fazia humor na RECORD. Eu trabalhava praticamente no mesmo período no É Show, com a Galisteu, então volta e meia esbarrava com o Tom. Independentemente de qualquer coisa, minha admiração por ele é gigante. O Tom parece o Jerry Lewis brasileiro, porque faz humor, apresenta programas, se entrega completamente em uma esquete. Só não sei se ele sabe sapatear, talvez seja a única coisa que ele não saiba”.

Além da pressão do palco, das câmeras, da plateia e do cronômetro, o jornalista acredita que a maior dificuldade do game está em conseguir reorganizar o raciocínio depois de errar uma resposta.

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“O que eu acho mais complicado no Acerte ou Caia! é, lógico, a pressão, mas também como você tem que preencher espaços. Muitas vezes você vê as letras, vai por um caminho e erra. Aí começa a errar em sequência, porque não consegue voltar ao raciocínio. Se é ‘laranjada’ e você começou com ‘goiabada’, dificilmente volta para ‘laranja’. Você fica no ‘goiabeira’, ‘goiabiça’… Para mim, essa é a maior dificuldade do programa".

Mesmo depois da eliminação precoce na primeira participação, Zé Luiz contou que não fez nenhuma preparação específica para o retorno ao game.

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“Eu relembrei a minha participação, mas fui no freestyle mesmo, porque não adianta. Como você vai se preparar sem saber o assunto que vai aparecer? Dessa vez fui com a cara e a coragem”.

Segundo ele, a postura diante dos adversários também foi fundamental para chegar ao título.

“Não sei se eu deveria revelar o meu truque, mas quando a pessoa do centro olhava para mim, eu sustentava o olhar como quem dizia: ‘Não vem não, velho, que eu tô muito preparado’. Acho que eles olhavam para mim e passavam reto. Passei despercebido”.

Apesar da confiança, Zé Luiz preferiu não arriscar o prêmio conquistado no Desafio Final.

“Eu não aceitei o Desafio Final porque pensei: ‘É muita ganância, eu posso perder tudo’. Então decidi sair com o prêmio que eu já tinha”.

Pais, filhos e futebol

Vencedor da edição especial de Dia dos Pais, Zé Luiz também comentou algumas relações entre pais e filhos que movimentam o futebol mundial.

Sobre Neymar e Neymar Pai, que recentemente deram declarações diferentes em relação ao futuro do camisa 10 na seleção brasileira, o jornalista acredita que a decisão deve ser do jogador.

“Eu acho que o Neymar pendurou as chuteiras na seleção mesmo. Chegou ao fim e ele sabe disso melhor do que ninguém. Ele sabe mais do que o pai o que está sentindo. Quando minhas filhas tomam decisões, eu não me intrometo, porque elas sabem melhor do que eu. Acho que o Neymar sabe melhor que o Neymar Pai o que ele quer”.

Já sobre Cristiano Ronaldo e o filho, que começa a despontar no futebol, Zé Luiz destacou o peso de carregar um nome tão vitorioso.

“Eu não sei dizer se ele vai chegar ao nível do pai. A única coisa que sei é que é um peso enorme. Quando acertar vão dizer: ‘É igual ao pai’. Quando errar: ‘Não chegou aos pés dele’. Eu aconselharia fazer muita terapia”.

O jornalista também comentou os casos de jovens brasileiros, como Enzo Alves, filho de Marcelo, ex-Real Madrid, e Isago Silva, filho de Thiago Silva, que podem defender outras seleções.

“É uma decisão deles. Sou um cara contra fronteiras. Acho que o mundo seria melhor se respeitássemos mais as diferenças. Muitas vezes a criança cresce em outro país e acaba se identificando mais com aquele lugar. Isso acontece em várias seleções. Na França, por exemplo, e até entre irmãos, como os Boateng, que defenderam Alemanha e Gana. Tem que ser uma escolha deles”.

A emoção de ser pai e avô

Pai da cantora Manu Gavassi e da profissional da moda Catarina Gavassi, Zé Luiz conta que sempre procurou ensinar às filhas que sucesso vai muito além da fama.

“O que a gente sempre conversou com elas desde pequeninhas é que o sucesso é buscar o caminho da felicidade. Às vezes a gente acha que sucesso é uma coisa muito grande, mas sempre falei para elas escolherem algo que desse prazer e, claro, que permitisse viver de maneira digna. Acima de tudo, que fosse um caminho que trouxesse felicidade”.

Zé Luiz é pai da cantora Manu Gavassi e da especialista em moda Catarina Gavassi Reprodução/Instagram

Fã declarado da carreira da filha, ele também revelou algumas de suas músicas preferidas.

“Tem tantas… Eu cito Planos Impossíveis, que ela escreveu quando tinha 16 ou 17 anos e que hoje também é sucesso com Jads & Jadson. Gosto muito também de Deve Ser Horrível Dormir Sem Mim, que ganhou um clipe maravilhoso com a Gloria Groove”.

Além de pai, Zé Luiz agora vive a experiência de ser avô da pequena Nara, sentimento que define como indescritível.

“É a coisa mais doida. Quando a Nara nasceu, fui ao hospital e minha filha começou a chorar. Eu disse: ‘Você sempre soube como eu te amo. Agora você não imagina o que é o ser que você ama ter outro ser que eu também passo a amar’. É uma sensação linda. É a melhor coisa do mundo”.

Manu Gavassi é mãe da pequena Nara, neta de Zé Luiz Reprodução/Instagram

Grande prêmio e reforma

Os R$ 40.500 conquistados no Acerte ou Caia! já têm destino definido. Com bom humor, Zé Luiz contou que o dinheiro chegou na hora certa.

“Você quer a lista? Eu e minha mulher acabamos de nos mudar. Estamos reaproveitando vários móveis do apartamento antigo e ainda precisamos trocar tapete, sofá… Então esse dinheiro veio numa hora perfeita para ajudar na decoração”.

*Estagiário sob supervisão de Juliana Lambert

O Acerte ou Caia! é uma produção da Boxfish, com direção de David Feldon e direção Artística de Cesar Barreto, que vai ao ar nas tardes de domingo da RECORD.

Todas as edições do programa podem ser acessadas na íntegra no RecordPlus, a plataforma de streaming da emissora.