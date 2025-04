Famosos precisam mostrar conhecimento e estratégia para vencer o Acerte ou Caia! Neste domingo (6), Tom Cavalcante comanda mais uma edição do game show com prêmio de até R$300 mil Novidades|Do R7 03/04/2025 - 14h48 (Atualizado em 03/04/2025 - 14h48 ) twitter

Tom Cavalcante chega para comandar mais uma edição do Acerte ou Caia! neste domingo (6), a partir das 15h30 Edu Moraes/RECORD

Para encerrar o final de semana com chave de ouro e muita diversão, Tom Cavalcante chega para comandar mais uma edição do Acerte ou Caia! neste domingo (6), a partir das 16h.

Um novo time de 11 celebridades sobe ao palco e participa do desafio de perguntas e respostas que vale um prêmio de até R$300 mil. Os competidores precisam responder corretamente, em no máximo 30 segundos, caso contrário vão parar no buraco mais famoso do Brasil.

E dessa vez quem vai precisar mostrar todo conhecimento, calma e estratégia são as atrizes Guta Stresser e Bella Chiang, além do humorista e apresentador Bola e o ex-lutador de MMA Rogério Minotouro.

A dupla Hugo Pena & Gabriel também entra nesta disputa, e os sertanejos vão deixar de lado a parceria musical para competirem separadamente. O especialista em comportamento animal, que comanda um quadro no Hoje em Dia Julinho Casares, é mais um que estará no desafio.

Quem também integra o grupo de participantes desta edição do Acerte ou Caia! é a modelo e repórter Lizi Benites, assim como a atriz e ex-participante de reality Sol Vega. E para fechar este timaço, que vai alegrar a tarde de domingo junto com Tom Cavalcante, ainda estão o cantor e compositor Tarcísio do Acordeon e a influenciadora Tati Dias.

O Acerte ou Caia! é uma produção da Boxfish, com direção de David Feldon, e vai ao ar aos domingos, a partir das 16h. Todas as edições do programa podem ser acessadas na íntegra no PlayPlus, o streaming da RECORD.

Confira o elenco completo:

share Domingo é dia de disputas eletrizantes e boas risadas na tela da RECORD! No Acerte ou Caia! deste fim de semana, 11 famosos sob o comando de Tom Cavalcante prometem aquela dose necessária de entretenimento. Vem descobrir tudo sobre o elenco e preparar a torcida para o seu favorito Arte/R7