Rodrigo Phavanello

O ator e ex-peão de A Fazenda, Rodrigo Phavanello, foi o vencedor do terceiro episódio do programa. Ele protagonizou uma reviravolta emocionante ao se tornar o líder do sétimo duelo e derrotar Eliezer e Penelopy Jean, garantindo a vitória! Resolvendo não correr o risco de perder o que já era seu, Rodrigo saiu com metade do valor acumulado, um prêmio de R$ 49.001.

Arte/R7