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Alinne Rosa, Fernanda Chamma, MC Kekel e mais: conheça o elenco do Acerte ou Caia! deste domingo (5)

Tom Calcante reúne um timaço talentoso para disputar um prêmio de até R$ 300 mil

Novidades|Do R7

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Tom Cavalcante escalou onze famosos para disputar um prêmio de até R$ 300 mil neste domingo (5), na tela da RECORD. O elenco campeão conta com atrizes, apresentadores, influenciadores, cantores e diretora artística Que tal conhecer e já preparar a torcida!

Reprodução/Instagram

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