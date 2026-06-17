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Yasmin Santos, Luiz Mesquita, Felipe Solari e mais: saiba quem disputa o prêmio do Acerte ou Caia! neste domingo (21)

Game show comandado por Tom Cavalcante promete muita emoção na tela da RECORD; conheça os participantes e prepare sua torcida

Novidades|Do R7

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  • Tom Cavalcante escalou uma verdadeira seleção de talentos para encarar o Acerte ou Caia! deste domingo (21). Conheça a seguir os onze participantes que lutam pelo prêmio de R$ 300 mil e prepare a sua torcida! Reprodução/Instagram
  • Bruno Cardoso Há 15 anos levando alegria ao público, Bruno Cardoso trabalha como palhaço em festas, circos, teatros e programas de televisão. O ator também ganhou destaque nacional ao fazer parte do elenco da segunda temporada do reality A Grande Conquista, na tela da RECORD Reprodução/Instagram
  • Celeste Vocalista da banda Geriatricus, Celeste é o coração do grupo que conquista o público com apresentações cheias de humor e irreverência. Por trás da personagem está Jean Lima, responsável pela caracterização completa, com maquiagem, figurinos e expressões que arrancam risadas por onde passa Reprodução/Instagram
  • Felipe Solari Ator, apresentador e podcaster, Felipe Solari marcou época na televisão brasileira com programas repletos de aventura, humor e descontração. Na RECORD, fez sucesso como repórter do Legendários, conquistando o público com seu estilo leve e espontâneo Reprodução/Instagram
  • Fly Vagner Coreógrafo e dançarino, Fly Vagner ganhou notoriedade na televisão brasileira nos anos 1990 ao comandar um quadro em um programa de grande audiência. Atualmente, utiliza sua experiência artística para atuar na área de engajamento corporativo, realizando palestras, treinamentos e mentorias Reprodução/Instagram
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  • João Camargo Destaque em diversas produções da televisão brasileira, João Camargo transita com facilidade entre o humor e o drama. Na RECORD, participou de novelas como Balacobaco e Bela, a Feia, e agora retorna às telas da emissora para disputar o prêmio do Acerte ou Caia! Reprodução/Instagram
  • Ju Marques Natural de Ceilândia, no Distrito Federal, Juliana Marques conquistou espaço na música ao unir clássicos do rock internacional e do pop ao universo sertanejo. Dona de sucessos como Nada Colabora e Banho de Água Fria, a cantora acumula uma legião de fãs pelo país Reprodução/Instagram
  • Juliana Schalch Conhecida por seus papéis em produções como Sem Volta, Jezabel e Gênesis, Juliana Schalch demonstrou toda a sua versatilidade como atriz na RECORD. Além da carreira artística, também se dedica a projetos ligados ao autoconhecimento e ao desenvolvimento pessoal Reprodução/Instagram
  • Luiz Mesquita Semifinalista de A Fazenda 17, Luiz Mesquita é filho do jornalista e apresentador Otávio Mesquita. Além da experiência em realities, ele também vem se destacando nos esportes de combate, mostrando que sabe muito bem como derrubar os adversários Reprodução/Instagram
  • Michel Bermudes Apresentador do Balanço Geral Espírito Santo, Michel Bermudes construiu uma trajetória sólida na televisão. Com passagens por programas como o Cidade Alerta, ele conquistou o público com seu carisma e chega ao Acerte ou Caia! disposto a brigar pelo prêmio Reprodução/Instagram
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  • Paloma Marques Cantora, compositora, Miss Minas Gerais 2016 e jurada do Canta Comigo Teen, da RECORD, Paloma Marques coleciona conquistas na carreira. Agora, ela busca adicionar mais um título ao currículo: o de campeã do Acerte ou Caia! Reprodução/Instagram
  • Yasmin Santos Dona de uma voz marcante e de sucessos como Nem a Pau e Dói Saber, Yasmin Santos é um dos grandes nomes da nova geração do sertanejo. Com milhões de reproduções nas plataformas digitais, a cantora é destaque no mundo da música, com composições que não saem da cabeça do público. Quer saber quem vai vencer o game show? Não perca o Acerte ou Caia! deste domingo (21), às 16h, na tela da RECORD. Reprodução/Instagram

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