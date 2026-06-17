Yasmin Santos, Luiz Mesquita, Felipe Solari e mais: saiba quem disputa o prêmio do Acerte ou Caia! neste domingo (21)

Yasmin Santos

Dona de uma voz marcante e de sucessos como Nem a Pau e Dói Saber, Yasmin Santos é um dos grandes nomes da nova geração do sertanejo. Com milhões de reproduções nas plataformas digitais, a cantora é destaque no mundo da música, com composições que não saem da cabeça do público. Quer saber quem vai vencer o game show? Não perca o Acerte ou Caia! deste domingo (21), às 16h, na tela da RECORD.

Reprodução/Instagram