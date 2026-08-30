André Azeredo derruba Fernanda Comora, escolhe moeda de ouro e perde todo o prêmio
Como tinha uma vida, no valor de R$ 10 mil, jornalista optou por ir para o Desafio Final
André Azeredo protagonizou o último duelo da edição contra Fernanda Comora. Ele derrubou a então líder do programa e teve a oportunidade de escolher o prêmio que estava em uma das moedas. André não deu sorte: ao optar pela de ouro, perdeu todo o valor acumulado. Porém, como tinha uma vida no valor de R$ 10 mil, o jornalista optou por ir para o Desafio Final.
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