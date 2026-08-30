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André Azeredo encara o Desafio Final, acerta dez perguntas e leva R$ 10 mil para casa

Jornalista conseguiu acertar todas as perguntas em menos de dois minutos

Acerte ou Caia|Do R7

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André Azeredo perdeu todo o prêmio acumulado na última rodada do Acerte ou Caia! deste domingo (30). No entanto, como tinha uma vida no valor de R$ 10 mil, o jornalista optou por ir para o Desafio Final. André foi muito bem e conseguiu acertar todas as perguntas em menos de dois minutos. Com isso, levou R$ 10 mil para casa. Confira!

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