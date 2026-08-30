Fernanda Comora conquista vida de Marcela Barrozo e manda atriz para o buraco depois de nove rodadas

Na rodada especial “Qual das 3?”, Marcela Barrozo convidou Fernanda Comora para duelar. As duas precisavam responder perguntas que tinham apenas futebol, basquete e vôlei como opções de resposta. Marcela acabou eliminada depois de dizer que “bandeja” é uma jogada do vôlei. No duelo, Fernanda ainda conquistou uma vida de Marcela. A atriz foi para o buraco após ficar na liderança desde a primeira rodada, quando desbancou Luís Salém. Veja.



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