Após ser salvo pelo VAR, Gustavo Mendes elimina Criss Paiva

Em seu primeiro duelo como líder, Gustavo Mendes chamou Criss Paiva para o duelo. O humorista chegou perto de ser eliminado: isso porque respondeu uma pergunta corretamente no apagar das luzes e teve de ser salvo pelo VAR. Criss não soube falar qual problema de saúde Beethoven enfrentou e acabou caindo no buraco. Veja!



