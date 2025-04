Aurineide chega perto da resposta correta, mas erra ao trocar ‘dos’ por ‘com’

Matheus Ceará chamou Aurineide para o quarto duelo da edição. Após uma boa disputa, a humorista acabou eliminada — mas por um mero detalhe. A resposta correta para a pergunta derradeira era ‘corrida com obstáculos’. No entanto, ela respondeu ‘corrida dos obstáculos’. Por causa disso, Aurineide acabou indo para o buraco.



