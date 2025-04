Bella Chiang esquece como é chamado o indivíduo que cumpre sua condenação na prisão e deixa game

No Acerte ou Caia! deste domingo (6), a atriz Bella Chiang, que começou sua carreira artística aos 3 anos, compartilhou suas experiências profissionais. Já no game, a rodada contra Bola foi rápida, pois a atriz não lembrou como é chamado o indivíduo que cumpre sua condenação na prisão.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!