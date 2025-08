Márcia Freire foi escolhida por Babi Xavier para o segundo duelo da edição. A cantora e compositora chegou até a responder a uma pergunta para a atriz sem querer, mas esqueceu o nome do inseto borrachudo e foi parar no buraco. Assista ao duelo!



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!