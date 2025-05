Bruno, da dupla com Barretto, derrota Renata Castro e entra na briga pelo prêmio do programa

Renata Castro assumiu a liderança do programa depois de vencer um duelo emocionante contra Marco Luque. Para seguir no posto, a atriz escolheu enfrentar Bruno, da dupla com Barretto. Os dois protagonizaram mais uma disputa eletrizante neste domingo (4), que acabou com a vitória do sertanejo. Nessa reviravolta, o novo líder do game somou ao prêmio final o valor de R$ 20 mil. Confira!



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!