Bruno, da dupla com Barretto, vence o Acerte ou Caia! deste domingo (4) e leva prêmio de R$ 61.750

Bruno, da dupla com Barretto, chegou ao Desafio Final com mais de R$ 123 mil somados ao longo do programa. O cantor, no entanto, não arriscou duplicar o valor e optou pela segurança. “Se eu errar, eu perco tudo. Então, eu quero metade disso”, disse o campeão ao levar para casa R$ 61.750. Veja!



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!