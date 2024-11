Rico Melquíades, campeão de ‘A Fazenda 13’, é um show à parte, sempre com boas histórias e carisma. Mas ao não saber o nome do filho mais velho do cantor Wilson Simonal, o influencer fez o apresentador Tom Cavalcante e o público do ‘Acerte ou Caia!’ dar boas risadas. E assim, a líder do dia Maurren Maggi segue no jogo.