Ceará segue rumo ao prêmio final do Acerte ou Caia! E mais uma vez ele se deu bem ao escolher Erick Ricarte. O jornalista e ex-participante de ‘A Grande Conquista’ foi escolhido pelo líder do dia e não soube dizer o nome da peça responsável por conectar todos os componentes de um computador. Com isso, o humorista engatou a quinta vitória.