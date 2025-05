'Deixa eu ir cantando', diz Ticiane Pinheiro antes de cair no buraco

A apresentadora Ticiane Pinheiro participou do Acerte ou Caia! deste domingo do Dia das Mães com Helô Pinheiro. Ela foi a líder durante algumas rodadas, mas perdeu para o jornalista Eleandro Passaia ao não saber responder qual é o movimento rápido e em espiral que ocorre no ar, nos rios ou no mar. Veja como foi a queda!



