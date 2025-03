Desatenta? Thaís Braz erra pergunta e Gretchen avança no game

A quatro duelos da final, Gretchen escolheu batalhar contra Thaís Braz. A ex-BBB errou uma pergunta sobre “falta de concentração" e não conseguiu vencer a cantora. “Eu tinha que cair com essa pergunta. É a minha cara”, brincou a influenciadora. A disputa, no entanto, garantiu apenas R$ 1 mil para a líder do programa. Acompanhe!



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!