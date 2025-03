Perto do Desafio Final, Renata Alves desafiou Mariana Godoy. Renata deixou o jogo após não conseguir responder questão sobre instrumento de sopro e foi direto para o buraco. A dinâmica foi superdivertida entre as jornalistas.



