Dodô Pixote manda Hubert para o buraco e acumula nove eliminações no jogo

Dodô Pixote começou o Acerte ou Caia deste domingo (27) como líder. No nono duelo, ele eliminou Hubert. O humorista não soube responder que “preenchimento” pode ser um procedimento labial ou a inserção de dados em formulários. Com a queda de Hubert, o cantor acumula nove eliminações no jogo.



